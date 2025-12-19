GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
GÜNCEL Haberleri

Ticari araçta tercih yine değişmedi: Buyruk Grup ve İnosel A.Ş. arasında dev iş birliği

Konya'nın ticari araç sektöründeki güçlü ismi Renault Trucks yetkili bayisi Buyruk Grup, filo satışlarındaki başarı grafiğini yeni bir iş birliğiyle taçlandırdı. Şehirde çimento, hazır beton ve enerji sektörlerinde yürüttüğü projelerle dikkatleri üzerine çeken İnosel Anonim Şirketi, operasyonel gücünü artırmak amacıyla araç filosunu Renault Trucks'ın dayanıklı modelleriyle genişletti.
Yapılan anlaşma kapsamında İnosel A.Ş., iş süreçlerini daha kapsamlı bir boyuta taşımak adına Buyruk Grup'tan 3 adet T 480 model çekici ve 4 adet K 440 tip araç satın aldı. Sektör temsilcilerini bir araya getiren araç teslim törenine Buyruk Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Buyruk, İnosel A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Erman Derin ve şirket iş ortaklarından Ömer Korkmaz katılım sağladı.

"GÜVEN VE SATIŞ SONRASI HİZMET TERCİHİMİZDE ETKİLİ OLDU"

Teslimat töreninde konuşan İnosel A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Erman Derin, bu yatırımın şirketin uzun vadeli büyüme hedefleri doğrultusunda gerçekleştirildiğini vurguladı. Daha önce de Renault marka araçlarla çalışma deneyimine sahip olduklarını belirten Derin, Buyruk Grup'u tercih etme nedenlerini şu sözlerle açıkladı: "Bayi noktasında Buyruk Grup'un teslimat sürecinden satış sonrası destek hizmetlerine kadar sunduğu güven duygusu bizler için belirleyici oldu. Bakım maliyetlerinin öngörülebilirliği ve yedek parça teminindeki hız, operasyonlarımızın sürekliliği açısından kritik öneme sahip. Özellikle zorlu çalışma koşullarındaki dayanıklılığı nedeniyle Renault Trucks modellerini tercih ettik. İnosel A.Ş. olarak sürdürülebilir büyüme hedeflerimiz doğrultusunda yatırımlarımıza devam edeceğiz."

"RENAULT KONFORU VE BUYRUK GRUP GÜVENİYLE BÜYÜYORUZ"

Filo satışlarındaki rekorlarıyla isminden söz ettiren Buyruk Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Buyruk ise Konya ekonomisine değer katan bir başka şirketle iş birliği yapmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti. Toplam 7 adet aracın İnosel A.Ş. bünyesinde hizmet verecek olmasından mutluluk duyduklarını belirten Buyruk, Renault Trucks'ın sunduğu konforun Buyruk Grup'un hizmet kalitesiyle birleştiğini dile getirdi. Gelecek dönemde de benzer nitelikli iş birliklerine devam edeceklerinin sinyalini veren Mehmet Ali Buyruk, yeni araçların İnosel A.Ş. ailesine hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

 

Kaynak: Haber Merkezi

