TOKİ başvuru ücreti iadesi ne zaman yapılacak, nasıl alınır? TOKİ başvuru ücret iadesi sorgulama ekranı

TOKİ 500 bin konut projesinde kura heyecanı tüm Türkiye’de devam ediyor. Kura çekilişleri sonucunda asil veya yedek listede yer alamayan binlerce kişi, “TOKİ başvuru ücreti ne zaman iade edilecek?“ sorusuna yanıt aramaya başladı. Kuraların 32 ilde tamamlanmasının ardından, iade süreçleri de hız kazandı. TOKİ başvuru ücreti iadesi ne zaman yatacak, nasıl alınır? 5000 TL’lik başvuru bedeli nasıl geri alınır?

TOKİ başvuru ücreti iadesinin ne zaman hesaplara yatırılacağı, 500 bin sosyal konut projesi için 5000 TL'lik başvuru ücretini yatıran vatandaşların gündeminde yer alıyor. TOKİ tarafından yapılan resmi açıklamalara göre, başvuru bedellerinin iade süreci kuranın çekildiği tarihe göre endeksleniyor. Eğer kurada adınız çıkmadıysa, paranız hemen aynı gün içinde yatırılmıyor. Peki, TOKİ başvuru ücreti iadesi ne zaman yatacak, nasıl alınır?

TOKİ BAŞVURU ÜCRET İADESİ NE ZAMAN YATAR?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) mülkiyetinde bulunan Gayrimenkul Projelerine başvuru yapan müşteriler, TOKİ tarafından düzenlenen kura sonucu hak sahibi olamadığı durumlarda başvuru bedelini eğer emlak konut üzerinden yatırdıysa, emlak konut sayfası üzerinden iade alabilmektedir.

Kurada hak sahibi olamayan müşterilerin başvuru bedelleri, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında banka şubeleri, emlak konut web sitesi ve ATM'ler aracılığıyla geri alınabiliyor.

EMLAK KONUT ÜCRET İADESİ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

E-DEVLET ÜZERİNDEN İADE İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Başvuru bedelini e-Devlet üzerinden gerçekleştiren kişiler ATM ve banka şubeleri aracılığı ile başvuru bedelinin iadesini alabiliyor.

e-Devlet kapısı, iade sürecini takip etmek için;

1- "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)" hizmetini aratın.

2- "Konut/İş Yeri Başvuru" sekmesine tıklayın.

3- Başvurunuzun durumunda "İade Edildi" veya "İade Sürecinde" ibaresini görüyorsanız, ilgili bankanın kanallarını kontrol ederek ücret iadenizi alabilirsiniz.

Kaynak: Haber Merkezi