TOKİ Konya kurası sonrası 5 bin TL iade süreci başladı: Ödemeler ne zaman ve nasıl alınacak?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında kura süreci hız kesmeden devam ediyor. 29 Aralık'ta başlayan çekilişler sürerken, Konya'da 17 Şubat Salı günü gerçekleştirilen kura programına Bakan Murat Kurum da katıldı.

Konya'da 15 bin 200 konut için yapılan çekiliş sonrası ismi çıkan vatandaşlar büyük sevinç yaşarken, kurada adı yer almayanlar ise 5 bin TL'lik başvuru ücretinin iade sürecini araştırmaya başladı.

KURA SONRASI İADE SÜRECİ BAŞLADI

TOKİ'nin sosyal konut projelerinde, kura sonucunda hak sahibi olamayan vatandaşlara yatırdıkları başvuru bedeli geri ödeniyor. Ayrıca gelir kriterini karşılamayan, ikamet şartını sağlamayan ya da üzerine kayıtlı konut bulunduğu için başvurusu geçersiz sayılan kişiler de ücret iadesinden yararlanabiliyor.

TOKİ'nin yaptığı açıklamaya göre, kurada adı çıkmayan vatandaşlar başvuru bedellerini kura tarihinden itibaren 5 iş günü sonra geri alabilecek.

5 BİN TL İADE NASIL ALINIR?

Başvuru ücreti iadesi, başvuru sırasında ödemenin yapıldığı banka aracılığıyla gerçekleştiriliyor. İade işlemleri için vatandaşlar şu yöntemleri kullanabiliyor:

Başvuru yapılan bankanın herhangi bir şubesine giderek

Mobil bankacılık uygulaması üzerinden

İnternet bankacılığı aracılığıyla

Banka ATM'lerinden (kartsız işlemler menüsü ile)

Başvurularını e-Devlet ya da Emlak Konut sistemi üzerinden yapanlar ise ilgili platformlardaki iade ekranına IBAN bilgilerini girerek ödemelerini hesaplarına aktarabiliyor.

İADE ÜCRETİ HANGİ HESABA YATIRILACAK?

İade ödemeleri, başvuru sırasında kullanılan banka üzerinden yapılacak. IBAN ile talep oluşturulması halinde, girilen hesap numarasının mutlaka başvuru sahibine ait olması gerekiyor. Başkasına ait bir IBAN'a ödeme yapılmıyor.

5.000 TL tutarındaki başvuru bedeli herhangi bir kesinti olmadan tam olarak geri ödenecek.

HALKBANK'TAN ONLINE İADE KOLAYLIĞI

Halkbank, TOKİ başvuru ücreti iadeleri için özel bir online ekran oluşturdu. Bu sistem sayesinde vatandaşlar şubeye gitmeden işlemlerini tamamlayabiliyor.

Online iade talebi için:

T.C. Kimlik numarası

Başvuru sırasında verilen cep telefonu numarası

bilgilerinin girilmesi yeterli oluyor. Güvenlik doğrulamasının ardından iade süreci başlatılabiliyor.

DOLANDIRICILARA KARŞI DİKKATLİ OLUN

İade sürecinde en güncel ve doğru bilgilere yalnızca başvuru yapılan bankanın resmi kanalları ile TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşılması gerekiyor. Sahte ödeme ekranları ve dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunmalı.

Yetkililer, resmi olmayan bağlantılar üzerinden işlem yapılmaması konusunda vatandaşları uyarıyor.