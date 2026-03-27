GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
GÜNCEL Haberleri

Toplu taşıma 20 ay ücretsiz oldu! Kimler yararlanacak?

Recep Tayyip Erdoğan, gümrük ve orman muhafaza memurlarının toplu taşımadan ücretsiz yararlanmasını öngören karara onay verdi.

Kamu kurum ve kuruluşlarının ürettikleri bazı mal ve hizmetlerden ücretsiz veya indirimli olarak faydalanacakların tespitine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere gümrük muhafaza memurları ve orman muhafaza memurları, belediyelere ait toplu taşıma araçlarından 31 Aralık 2027 tarihine kadar ücretsiz yararlanma hakkı kazandı.

KİMLER ÜCRETSİZ YOLCULUK YAPACAK?

Kararla birlikte Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nda çalışan iki farklı personel grubu ücretsiz seyahat edebilecek.

METRO, OTOBÜS, TRAMVAY ÜCRETSİZ OLACAK

Kararla birlikte belediyelere ait olan belediye otobüsleri, metro, tramvay gibi şehir içi ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanılabilecek.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
