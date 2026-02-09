Trabzonspor - Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı mı? TS - FB derbisi ne zaman, saat kaçta?

Trendyol Süper Lig’de dev randevu için geri sayım başladı. Peki, Trabzonspor - Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? TS - FB derbisi ne zaman, saat kaçta? İşte tüm detaylar…

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun 22. haftası, dev derbiye sahne oluyor.

Zirve takibini sürdüren ve şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen iki dev kulüp Trabzonspor ve Fenerbahçe, bu hafta sonu Karadeniz'de kozlarını paylaşacak.

Fenerbahçe 46 puanla ikinci sırada yer alırken, ev sahibi Trabzonspor 45 puanla rakibinin hemen ensesinde, üçüncü sırada bulunuyor.

Kritik maç öncesi taraftarlar bilet satış tarihlerini ve bilet fiyatlarını araştırıyor.

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Hafta sonu Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri bugün satışa çıktı.

Papara Park'ta sat 20.00'de başlayacak karşılaşmanın biletleri VIP Platinum -B: 20 bin, VIP Platinum A/C: 15 bin, VIP Gold 12 bin 500, VIP Silver 10 bin, Batı Tribünler 4 bin 250 lira, Doğu Tribünler 3 bin 750 lira, Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü 2 bin 250 lira, Güney - Kuzey Kale Arkası bin 750 lira olarak satışa sunuldu.

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi 14 Şubat 2026 Cumartesi akşamı oynanacak.

Hakem düdüğünün saat 20.00'de çalacağı mücadele, Türkiye'nin dört bir yanındaki taraftarlar için beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

Kaynak: Haber Merkezi