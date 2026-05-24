Türkiye’den Pakistan’a başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan’ın Beluçistan eyaletinde yolcu trenini hedef alan terör saldırısında hayatını kaybedenler için derin üzüntü duyulduğunu belirterek, saldırıyı en güçlü biçimde kınadı.
Bakanlık, Pakistan'da meydana gelen terör saldırısı hakkında yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, Beluçistan eyaletinde bugün bir yolcu trenini hedef alan terör saldırısında meydana gelen can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu kaydedilerek, "Bu menfur saldırıyı en güçlü biçimde kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına ve Pakistan halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz." ifadesine yer verildi.
Bölgenin huzur ve istikrarını hedef alan bu tür saldırıların hiçbir şekilde kabul edilemez olduğu vurgulanan açıklamada, terörle mücadelede Türkiye ile Pakistan arasındaki dayanışma yinelendi.
23 kişi hayatını kaybetti
Beluçistan eyaletinde demir yolu hattında meydana gelen patlamada en az 23 kişinin hayatını kaybettiği, 70 kişinin yaralandığı bildirilmişti.
Polis, patlamanın trenin kentin kışla bölgesine doğru ilerlediği sırada meydana geldiğini belirtmişti.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”