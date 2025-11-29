Türkiye Filistinlilerin haklı davasına sarsılmaz desteğini yineledi
Dışişleri Bakanlığı, 29 Kasım Filistin Halkıyla Dayanışma Günü dolayısıyla Türkiye’nin Filistinlilerin haklı davasına sarsılmaz desteğini yineledi.
Bakanlığın NSosyal hesabından 29 Kasım Filistin Halkıyla Dayanışma Günü münasebetiyle paylaşım yapıldı.
Paylaşımda Türkiye'nin Filistinlilerin haklı davasına sarsılmaz desteği yinelenerek, "1967 sınırları temelinde bağımsız, egemen ve toprak bütünlüğünü haiz bir Filistin Devletinin kurulması için desteğimizi sürdüreceğimizi bir kez daha vurguluyoruz." ifadesine yer verildi.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”