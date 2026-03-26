Türkiye - Romanya maçının ilk 11’leri belli oldu
A Milli Takımımız Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı final maçında Romanya’yı ağırlıyor. Tüpraş Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayacak maç öncesi ilk 11’ler belli oldu.

A Milli Takımımız 26 yıllık Dünya Kupası'na katılma hasretini sonlandırabilmek için ilk sınavına play-off yarı finalinde Romanya karşısında çıkıyor.

Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak kritik karşılaşma öncesi Vincenzo Montella ve Mircea Lucescu'nun sahaya sürdüğü ilk 11'ler belli oldu.

TÜRKİYE-ROMANYA İLK 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Mert, Samet Abdülkerim, Ferdi, Hakan, İsmail, Arda, Barış Alper, Kerem, Kenan

Romanya: Radu, Bancu, Burca, Draguşin, Ratiu, Dragomir, Marin, Mıhaila, Hagi, Man, Birligea

Kaynak: Haber Merkezi

