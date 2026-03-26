Türkiye ve Macaristan’daki üniversitelerden deprem çalışmalarına yönelik iş birliği

Türkiye ve Macaristan’daki üniversitelerden deprem çalışmalarına yönelik iş birliği
Türkiye’deki 6 Şubat depremlerinin ardından 2025 yılında EELISA Avrupa Üniversite İttifakı, Budapeşte Teknoloji ve Ekonomi Üniversitesi (BME) ile İstanbul Teknik Üniversitesi’nin (İTÜ) başlattığı iş birliği sürüyor.

Türk ve Macar uzmanlar, iş birliği kapsamında İstanbul ve Budapeşte'de yapılan çalışmalarda mevcut bina stokunun değerlendirilmesinden güçlendirme yöntemlerine kadar birçok detayı ortak akılla ele alıyor.

BME Doçenti ve HUNOR Yapısal Uzmanı Dr. Attila László Joó, iş birliğine ilişkin "İki ülke arasındaki bu yoğun bilgi trafiği, binaların ötesine geçerek kritik altyapı projelerine uzanıyor. Özellikle köprü ve tünellerin akıllı sensörlerle izlenmesi üzerine odaklanan çalışmalar, altyapı için geliştirilen 'dijital ikiz' modelleriyle birleşiyor.

Bu ileri teknoloji sayesinde, bir yapının deprem anındaki davranışı dijital dünyada birebir simüle ediliyor; böylece olası zayıf noktalar daha afet gerçekleşmeden tespit edilerek gerekli güçlendirmeler milimetrik hassasiyetle yapılabiliyor" ifadelerini kullandı.

Dr. Joó, "Macaristan'ın inşaat mühendisliği vizyonu, sadece kağıt üzerinde kalmayıp BME'nin geniş yelpazeli eğitim programlarıyla yeni nesillere aktarılıyor. Köprü mühendisliğinden su mühendisliğine kadar uzanan bu uzmanlık ağı, Macar ve Türk öğrencileri ortak projelerde bir araya getiriyor.

Türkiye'den laboratuvarlarımıza gelen genç mühendisler için bu süreç eşsiz bir değer taşıyor; çünkü evlerinden getirdikleri sismik güvenlik soruları, Budapeşte'deki araştırma projelerimizde ele aldığımız temel meselelerle tamamen örtüşüyor.

Mühendislik bilgisinin bu şekilde yayılması, Türkiye'den Avrupa'ya kadar uzanan coğrafyada daha güvenli binalara ve dayanıklı bir altyapıya dönüşüyor" dedi.Akademik iş birliğinin bir diğer önemli ayağını ise BME'nin İngilizce lisans, yüksek lisans ve doktora programlarının oluşturduğunu söyleyen Dr. Joó, "Güçlü teorik temelleri pratik proje çalışmalarıyla harmanlayan bu eğitim modeli, Türkiye'den gelen öğrencilere uluslararası standartlarda bir yetkinlik kazandırıyor.

Macaristan'da eğitim gören bu mühendisler, mezuniyet sonrası Avrupa ve Asya'daki dev mühendislik şirketlerinde, araştırma kurumlarında ve küresel afet yönetimi kuruluşlarında stratejik roller üstlenerek, iki ülke arasındaki bu tarihi dayanışmanın canlı temsilcileri olmaya devam ediyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

