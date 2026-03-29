Uçuruma yuvarlanan kamyonun sürücüsü öldü

Kaza, Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Sulumağara Mahallesi'nde bulunan maden ocağında meydana geldi.
İddiaya göre, özel bir şirkete ait maden ocağında çalışan Yasin Soylu'nun (23) kullandığı 27 ATJ 665 plakalı kamyon sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sunucu uçuruma yuvarlandı.
Devrilen araçta yangın çıktı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Olay yerine çağırılan sağlık ekipleri araç sürücüsü Yasin Soylu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Cenaze, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
