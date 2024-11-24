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Uludağ’da kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı

Uludağ’da kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı
Bursa’da dün başlayan kar yağışı, kent merkezinde etkisini yitirirken, Uludağ’da ise gece boyu sürdü. Zaman zaman rüzgarın da etkisiyle tipi şeklinde yağan karla birlikte, kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı.

Bursa'da dün etkili olan lodos ve sağanak, öğle saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kent merkezine mevsimin ilk karı düştü. Kar, rakımı yüksek olan ilçelerde etkisini gece boyu aralıklarla sürdürdü. Sabah saatlerinden itibaren kar, kent merkezinde yerini yağmur geçişlerine bırakırken, yüksek kesimlerde ve dağ ilçelerindeyse aralıklarla sürüyor.

ULUDAĞ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Mevsimin ilk kar yağışının 17 Ekim'de düştüğü Uludağ'da ise dün sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı bugün de devam ediyor. Oteller Bölgesi'nde pistler beyaza bürünürken, Uludağ yolundaysa sürücüler zor anlar yaşadı. Kar kalınlığının 40 santimetre olarak ölçüldüğü Uludağ'da, hava sıcaklığı en yüksek sıfırın altında 5, en düşük sıfırın altında 9 derece olarak kaydedildi.

ZİNCİRSİZ ÇIKIŞA İZİN VERİLMİYOR

Jandarmanın, Milli Park Gişelerinden itibaren, araçlarında zincir olmayan sürücülerin çıkışına izin vermediği Uludağ'da, Karayolları 14'üncü Bölge Müdürlüğü ekiplerinin de karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Ekipler, devam eden kar yağışının yolları kapatmaması için tuzlama ve kürüme çalışması gerçekleştiriyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Uludağ'da kar yağışı gece saatlerine kadar devam edecek. Yarından itibaren Uludağ'da parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Hafta boyunca da Uludağ'da kar yağışı beklenmiyor.

Kaynak: DHA

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