Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga: Mert Demir, Emir Can İğrek ve Burak Deniz dahil 14 kişiye gözaltı

- Güncelleme Tarihi:

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga: Mert Demir, Emir Can İğrek ve Burak Deniz dahil 14 kişiye gözaltı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında Emir Can İğrek, Hafsanur Sancaktutan, Somer Sivrioğlu, Büşra Pekin, Ahsen Eroğlu, Mert Demir, Norm Ender ve Burak Deniz’in de aralarında olduğu 14 kişi gözaltına alındı.

Kamuoyunda ünlülere yönelik olarak bilinen "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etmek" suçlarından yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı.Soruşturma kapsamında bu sabah, yeni bir operasyon yapıldı.

14 ÜNLÜ İSME GÖZALTI KARARI
Soruşturmada 14 ünlü isim hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltı kararı verilen isimler:

1-Hafsanur SANCAKTUTAN

2-Emir Can İĞREK

3-Somer SİVRİOĞLU

4-Serra PİRİNÇ

5-Ogün ALİBAŞ

6-Utku ÜNSAL

7-Sinem Özenç ÜNSAL

8-Elif Büşra PEKİN

9-Ahsen EROĞLU

10-Burak DENİZ

11-Mert DEMİR

12-Emre (FEL) ÖZTÜRK

13-Ender EROĞLU

14-Enes GÜLER

9 İSİM SERBEST BIRAKILMIŞTI

Salı günü de ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Simge Sağın, İbrahim Çelikkol, Melek Mosso, Deha Bilimler, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Bengü Erden, Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve İlkay Şencan gözaltına alınmıştı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan ünlü isimler, Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği verdi.

Simge Sağın, Melek Mosso ve İlkay Şencan adliyeye sevk edildi.

6 isim ise örnek verdikten sonra serbest bırakıldı.

Simge Sağın ve İlkay Şencan "yurt dışı çıkış yasağı” şeklinde adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen Simge Sağın ve İlkay Şencan yurt dışı çıkış yasağıyla, Melek Mosso ise adli kontrol uygulanmaksızın serbest bırakıldı.

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan isimler önce hastanede sağlık kontrolünden geçiriliyor.

Bu isimler daha sonra uyuşturucu testi için Adli Tıp Kurumu'na götürülüyor.

Gözaltına alınanlar sonrasında ise savcıya ifade için adliyeye götürülüyor. Şüpheliler hakkındaki savcılık talebi ise bu aşamada veriliyor. Talebe göre bu isimler serbest bırakılıyor ya da mahkemeye sevk ediliyor.

ÜNLÜLERE OPERASYON GEÇEN YIL EKİM AYINDA BAŞLADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında 8 Ekim 2025'ten bu yana birçok operasyon yapıldı. Müzisyen, menajer ve iş insanı, kamuoyunun tanıdığı birçok isim ifade ve uyuşturucu için kan ile saç örneği verdi.

Kaynak: Haber Merkezi

