Üsküdar Belediyesi’ne neden soruşturma açıldı? Üsküdar Belediye Başkanı kimdir? Üsküdar Belediyesi hangi partiye bağlı?
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Üsküdar Belediyesi’ne yönelik operasyon düzenlendi. Yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük ile rüşvet ilişkisini içeren operasyon sonrası Üsküdar Belediyesi hangi partide? Üsküdar belediye başkanı kim? Sorularına yanıt aranmaya başlandı.

7 Nisan 2026 Salı günü Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yapılan operasyonlar neticesinde vatandaşlar tarafından Üsküdar Belediyesi'nin hangi parti tarafından yönetildiği, belediye başkanının kim olduğu ve Üsküdar Belediyesi'ne hangi kapsamda soruşturma açıldığı merak konusu oldu. İşte detaylar...

Üsküdar Belediyesi hangi partide? Belediye başkanı kim?

31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından Üsküdar Belediyesi'nin yönetimi Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti. Seçimde CHP adayı Sinem Dedetaş oyların yaklaşık yüzde 49,9'unu alarak belediye başkanı seçildi. 

Sinem Dedetaş kimdir?

Sinem Dedetaş, 1981'de Eskişehir'de dünyaya geldi. Lisans eğitimini İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümünde, yüksek lisansını İTÜ Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği Bölümünde tamamladı.

Üsküdar Belediyesi'ne neden soruşturma açıldı?

İstanbul'un köklü ilçelerinden biri olan Üsküdar Belediyesi'ne yönelik düzenlenen soruşturma, Başsavcılığın Özel Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan ruhsatı sürecindeki usulsüzlüklere ve rüşvet iddialarına ilişkin operasyonlar İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. İstanbul ve Yalova'da belirlenen 30 farklı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 19'unun İstanbul'da, 1'inin ise Yalova'da yakalandığı bildirildi. 

Kaynak: Haber Merkezi

