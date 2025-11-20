Vatandaşlık Maaşı Nedir, Kimlere ve Ne Kadar Verilecek? 2026 Vatandaşlık Maaşı Başvuru Ne Zaman, Şartları Neler, Yaş Sınırı Var mı, Pilot İller Açıklandı mı?

Türkiye'nin gündemine yeniden oturan vatandaşlık maaşı uygulamasıyla ilgili merak edilen sorular artıyor. "Vatandaşlık maaşı nedir?”, "Kimlere verilecek?”, "Başvurular ne zaman başlayacak?”, "Pilot iller belli oldu mu?” soruları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. AK Parti'nin 2023 seçim sürecinde gündeme getirdiği ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmada yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. İşte vatandaşlık maaşına dair en güncel bilgiler…

Vatandaşlık Maaşı Nedir?

CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Abdulkadir Develi, vatandaşlık maaşının temel amacının sosyal devlet ilkesini güçlendirmek olduğuna dikkat çekti. Bu sistemde hedef; gelir dağılımını dengelemek, düşük gelirli hanelere destek vererek asgari refah düzeyini garanti altına almak.

Develi, uygulamanın özünü şu örnekle açıkladı:

- Devlet, belirlenen gelir sınırının altında kalan hanelerin gelir farkını tamamlıyor.

- Örneğin; gelir sınırı 25 bin TL olarak belirlenirse, aylık geliri 20 bin TL olan bir haneye 5 bin TL destek veriliyor.

Bu modele "gelir tamamlayıcı aile destek sistemi” adı veriliyor. Sistem, istihdamı engellemeyen; aksine iş gücüne katılımı destekleyen sosyal yardım politikası olarak değerlendiriliyor.

Vatandaşlık Maaşı Ne Kadar Olacak?

Şu an için maaş miktarıyla ilgili net bir rakam açıklanmış değil. Çalışmalar devam ediyor.

Olası senaryolar şöyle:

- Ödeme asgari ücrete endeksli olabilir.

- Devletin belirleyeceği farklı bir gelir eşiği temel alınabilir.

- Destek miktarı, hanedeki kişi sayısına göre değişebilir.

Detayların hazırlık süreci tamamlandığında paylaşılması bekleniyor.

Vatandaşlık Maaşı Ne Kadar Süre Verilecek?

Uygulamanın süresi için henüz resmi bir takvim bulunmuyor. Bu destek, klasik sosyal yardım modelleri gibi ihtiyaca bağlı ve süreksiz bir yapıya sahip olacak.

- Haneye ek gelir sağlayan yeni bir kişi çalışmaya başladığında destek sona erebilecek.

- Ödemeler, hanenin gelir durumu esas alınarak devam edecek.

Vatandaşlık Maaşı İçin Yaş Şartı Var mı?

Prof. Develi'nin açıklamasına göre sistemde yaş şartı bulunmayacak.

- Destek, hanede yaşayan tüm fertleri kapsayacak.

- Esas kriter hanenin toplam gelir düzeyi olacak.

Pilot İller Belli Oldu mu?

Vatandaşlık maaşı uygulamasının 2026 yılında pilot illerde başlatılması planlanıyor.

- Pilot bölge için değerlendirilen iller henüz açıklanmadı.

- Pilot uygulama sonrasında sistem ülke geneline yaygınlaştırılacak.

