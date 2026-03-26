X’te erişim problemi! 26 Mart 2026 Twitter çöktü mü, neden açılmıyor?

X çöktü mü ve Twitter neden açılmıyor soruları, 26 Mart 2026 tarihinde milyonlarca kullanıcının ana sayfa akışında sorun yaşamasıyla gündeme oturdu. Küresel çapta rapor edilen erişim hatası sonrası, sosyal medya platformunun sağlayıcı verilerine odaklanılırken kullanıcılar giriş hatasıyla karşılaşıyor.

Sosyal medya platformu X üzerinde bugün yaşanan bağlantı sorunları, hem mobil uygulama hem de masaüstü versiyon kullanıcılarını etkilemeye başladı. Sabah saatlerinde artan şikayetler, gönderilerin yüklenmemesi ve direkt mesajların iletilememesi noktasında yoğunlaşıyor.

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

Kullanıcıların büyük bir kısmı, akışlarını yenilediklerinde "zaman akışına hoş geldin" yazısı ile karşılaşıyor ancak gönderileri alamıyor. X çöktü mü soruları sosyal medyanın gündemindeki yerini alırken gözler erişim sağlayıcılara dönmüş durumda.

X NEDEN AÇILMIYOR?

Platformun sahibi Elon Musk ve X mühendislik ekibinden henüz net bir bilgi paylaşılmadı. Ancak teknoloji uzmanları, bu boyuttaki bir kesintinin genellikle bulut sunucu güncellemeleri veya API entegrasyon hataları kaynaklı olduğunu ifade ediyor.

AKIŞ YENİLENMİYOR VE MEDYALAR YÜKLENMİYOR HATASI

Açıklama geldiği ve sorun düzeldiği zaman eğer X uygulamasında hala profilinize giriyor ancak gönderileri göremiyorsanız, bu durum önbellek verilerinden kaynaklanıyor olabilir. Kullanıcıların şu adımları izlemesi öneriliyor:

Uygulamanın güncel olup olmadığını App Store veya Play Store üzerinden kontrol edin.

Cihazınızın ayarlar kısmından X uygulamasının "önbelleğini temizle" butonuna basın.

Tarayıcı üzerinden giriş yapmayı deneyerek sorunun sadece mobil aplikasyonda olup olmadığını test edin.

Wi-Fi ve mobil veri arasında geçiş yaparak bağlantı stabilitesini ölçün.

