Yağışlı yol kazaya neden oldu: 2 ölü 5 yaralı

Erzurum’da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobilin şarampole uçup, ağaçlara çarpması sonucu aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ağır yaralandı.
Dün akşam saatlerinde Pasinler-Erzurum kara yolunun 22'nci kilometresinde yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda Muhammed Afşin'in kontrolünü yitirdiği otomobil, şarampole uçup, ağaçlara çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü ile yolcu konumunda bulunan aynı aileden Ayşe Afşin, Ahmet Efe Afşin, Ayşe Afşin, Emirhan Afşin, Ömer Ali Afşin ve Celil Afşin, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralılardan Ayşe Afşin ve Ahmet Efe Afşin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren 5 yaralının ise hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.
