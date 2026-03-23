Yapımcı Erol Köse hayatını kaybetti

Ünlü yapımcı Erol Köse Sarıyer Maslak’ta Ağaoğlu 1453 Konutları’nda 16.kattan düşerek yaşamını yitirdi.
Müzik yapımcısı, TV programcısı, magazin dünyasının bir dönemine damga vuran isimlerden biri olan Erol Köse hayatını kaybetti.
Köse'nin, Maslak'ta 16. katta bulunan dairesinden atlayarak intihar ettiği iddia edildi.
Olayın hemen ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
OLAYDAN HEMEN ÖNCE YARDIMCISINI GÖNDERDİ
Erol Köse ölümünden önce evde çalışan yardımcısına "Sen evden çık, benim misafirim gelecek” dediği öğrenildi. Yardımcısı evden çıktıktan 20 dakika sonra olayın gerçekleştiği öğrenildi. Polis ekipleri olay yerine intikal ederken duruma ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Köse aynı zamanda doktor kimliği ile de tanınıyordu.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”