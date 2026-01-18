Yapısındaki çinilerin renginden dolayı “Mavi Cami“ olarak da bilinen, İstanbul’da bulunan altı minareli cami hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin tl’lik soru

İstanbul'un eşsiz silüetinin en görkemli parçalarından biri olan ve dünya çapında "Blue Mosque" (Mavi Cami) olarak tanınan bu şaheser, Osmanlı mimarisinin zirve noktalarından biri kabul edilir. 17. yüzyılda inşa edilen yapı, sadece dini bir merkez değil, aynı zamanda mühendislik ve sanatın harmanlandığı bir dehadır.

İç mekanındaki büyüleyici çinileri ve Türkiye'nin ilk altı minareli camisi olma özelliğiyle bilinen bu yapı hangisidir?

Osmanlı Padişahı I. Ahmed tarafından, Mimar Sinan'ın öğrencisi Sedefkâr Mehmed Ağa'ya yaptırılan bu cami, Ayasofya'nın tam karşısında yükselir. Avrupalı seyyahların buraya "Mavi Cami" demesinin sebebi, yapının iç duvarlarını süsleyen 20 binden fazla göz alıcı İznik çinisidir. Bu çinilerde hakim olan mavi, firuze ve yeşil tonlar, özellikle 260 pencereden süzülen ışıkla birleştiğinde içeride masalsı bir atmosfer oluşturur.

Caminin Öne Çıkan Özellikleri:

Altı Minare: İnşa edildiği dönemde Mekke'deki Kabe'nin de altı minaresi olduğu için büyük tartışmalara yol açmış, Padişah I. Ahmed bu durumu çözmek için Mekke'ye yedinci bir minare yaptırmıştır.

Mimari Üslup: Klasik Osmanlı mimarisi ile Bizans kilise mimarisinin (Ayasofya'dan gelen etkiler) mükemmel bir sentezidir.

Külliye: Cami; bir medrese, hünkar kasrı, arasta, dükkanlar, hamam ve imarethaneden oluşan devasa bir külliyenin parçasıdır.

Cevap: Sultan Ahmed Camii

