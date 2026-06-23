Yaz gençlik kamplarında ilk 5 dönem sonuçları belli oldu! Sonraki adım ne? 2026 Yaz Gençlik Kampları sonuçları nereden sorgulanacak?
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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 2026 Yaz Gençlik Kampları’nın ilk 5 dönem başvuru sonuçları açıklandı. Başvuru yapan binlerce genç, sonuçlarını nasıl öğrenebileceklerini ve kayıt işlemlerini nasıl tamamlayacaklarını araştırıyor. Peki sonuçlar nereden sorgulanacak? Kesin kayıt işlemleri nasıl yapılacak? İşte detaylar…
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen Yaz Gençlik Kampları, bu yıl da gençleri Deniz/Mavi Kamplar ve Doğa/Yeşil Kamplarda bir araya getirecek.
Kampa hak kazananlar ne yapmalı?
Başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından gençler, sonuçlarını e-genc.gsb.gov.tr adresi üzerinden öğrenebilecekler.
Kamplara katılmaya hak kazanan adayların, sistem üzerinden alacakları başvuru belgelerini kamp başlangıç tarihinden en geç 7 gün önce kendilerine en yakın Gençlik Merkezine onaylatmaları gerekiyor.
18 yaşından küçük katılımcıların ise başvuru formlarını velileri tarafından imzalanmış şekilde Gençlik Merkezlerine teslim etmeleri gerekiyor.
Kalan kamp dönemleri için başvuruların 26 Temmuz 2026 tarihine kadar devam edeceği bildirildi.
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