Yeğeni tarafından darbedilen yaşlı adam hayatını kaybetti
Elazığ’da arazi meselesinden dolayı yeğeni tarafından darbedilen 73 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.
Olay, Kovancılar ilçesine bağlı bir köyde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 gün önce O.Y. ile amcası Şerif Y. (73) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Yeğeninin darbetmesi sonucu yaralanan Şerif Y., Kovancılar Devlet Hastanesi'ne gitti.
Tedavisi sonrası eve dönen amca, rahatsızlanınca Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Şerif Y., 3 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. O.Y. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”