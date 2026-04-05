GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,689 TL
EURO
51,322 TL
STERLİN
59,056 TL
GRAM
6.797 TL
ÇEYREK
11.731 TL
YARIM
23.259 TL
CUMHURİYET
45.803 TL
GÜNCEL Haberleri

Yeni haftada kış geri dönüyor

Bahar havası yerini soğuk ve yağışlı havaya bırakıyor. Meteoroloji’nin son tahminlerine göre, çarşamba günü itibarıyla sıcaklıklar sert düşecek; yurdun büyük bölümünde yağışlar etkili olurken, Doğu Anadolu bölgesi için çığ uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), tarafından paylaşılan uzun vade hava tahmin raporundan edinilen bilgilere göre, Türkiye genelinde hafta başında mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları, çarşamba gününden itibaren azalacak.

Pazartesi ve salı günleri, yurdun batı kesimlerinde parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olurken; Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve Doğu Anadolu bölgelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. İstanbul ve İzmir çevresinde sıcaklıklar 17-21 derece bandında seyrederken, Doğu Anadolu'da soğuk hava ve çığ tehlikesi uyarısı devam ediyor.

MGM'den yapılan açıklamaya göre, çarşamba günü itibarıyla Balkanlar üzerinden gelen yeni bir soğuk ve yağışlı hava dalgası tüm yurdu etkisi altına alacak. Sıcaklıklar ülke genelinde 4 ila 8 derece arasında azalacak. Yağışlar, çarşamba günü Marmara'dan Doğu Anadolu'ya kadar neredeyse tüm illerde etkisini gösterecek.

İç kesimlerde "kış" geri dönüyor

Soğuma dalgasının en net hissedileceği günler perşembe ve cuma olacak. Ankara'da pazartesi günü 16 derece olan sıcaklığın, perşembe günü gündüz 9, gece ise 0 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde ve bazı illerinde (Erzurum, Kars, Ardahan çevresi) yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Batı ve güneyde kıyı kesimlerde kuvvetli sağanak yağışlar etkisini sürdürecek.

Çığ tehlikesine dikkat

Hafta boyunca Doğu Anadolu'nun sarp ve kar örtüsü bulunan bölgelerinde "Çığ Tehlikesi" uyarısı kırmızı etiketle haritalarda yerini koruyor. Yetkililer, bölgedeki vatandaşları ve sürücüleri olası olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji uzmanları, ani sıcaklık değişimlerine bağlı olarak oluşabilecek sağlık sorunları, ulaşımda aksamalar ve zirai don riskine karşı vatandaşların güncel raporları takip etmesini öneriyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
