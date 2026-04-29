GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,097 TL
EURO
52,779 TL
STERLİN
61,003 TL
GRAM
6.637 TL
ÇEYREK
10.977 TL
YARIM
21.788 TL
CUMHURİYET
43.043 TL
GÜNCEL Haberleri

Yılda sadece bir kez açıyor! 10 gün ömrü var koparmanın cezası araba parası
Manisa Spil Dağı Milli Parkı’nda senede sadece bir kere açan ve 10 gün ömrü olan laleyi koparmanın cezası bu yıl 699 bin 245 lira olarak belirlendi.

Manisa ile İzmir illeri arasında bulunan, bin 517 metre yüksekliğe sahip Spil Dağı Milli Parkı'nda baharın habercisi olarak bilinen Manisa lalesi, havaların ısınmasıyla birlikte açmaya başladı. Her yıl genellikle 28 Nisan ile 3 Mayıs tarihleri arasında çiçek açan ve yaklaşık 10 gün canlı kalabilen laleler, ziyaretçilerin yoğun ilgisini görüyor.

"NEREDEYSE ARABA PARASI KADAR CEZASI VAR"

Spil Dağı Milli Parkı'nda açan Manisa lalesini görmek için gelen ziyaretçilerden Erdal Arslan, sırf bu meşhur laleyi görebilmek için arkadaşlarıyla birlikte Spil'e çıktıklarını söyledi. Arslan, "Senede bir açıyor zaten bu laleler. Sadece bunları görmek için bile gelmeye değer. Güzel bir doğa manzarası var. Sakın koparmayın, çünkü koparmanın cezası 700 bin liraya yakın. Bir araba parası kadar cezası var. Bu da ne kadar değerli olduğunu gösteriyor." dedi.

CEZASI NE KADAR?

Yetkililer, lalelerin doğadan koparılmasının biyolojik çeşitliliğe zarar verdiğini belirterek vatandaşları yüksek idari para cezasına karşı uyardı. Koruma altındaki Manisa lalesini koparmanın cezası 2022'de 109 bin 593 TL, 2023'te 244 bin 315 TL, 2024'te 387 bin 142 TL, 2025'te 557 bin 212 TL olurken, 2026 yılında ise 699 bin 245 TL'ye yükseldi.

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
