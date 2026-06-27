YKS’de hatalı soru tartışması! ÖSYM inceleme başlattı: Edebiyat ve matematikte iptaller olacak mı?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) bu yıl tartışma yaratan iki soru için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) inceleme başlattı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) bazı soruların hatalı olduğuna yönelik iddialar tartışmalara neden oldu.

Yaklaşık 2,5 milyon adayın katıldığı sınavda, Türk Dili ve Edebiyatı ile matematik testlerindeki iki sorunun hatalı olduğuna yönelik itirazlar var.

"NERİMAN" NERMİN OLDU

Edebiyat testinde Halide Edib Adıvar'ın Handan kitabıyla ilgili soruda karakterin karakterin isminin "Neriman” yerine "Nermin” olarak yazılmasının kafa karışıklığına neden olduğu belirtilmişti.

MATEMATİK TESTİNİN 23'ÜNCÜ SORUSU

Ayrıca AYT matematik testinin 23'üncü sorusu da tartışmalara neden oldu.

Bazı matematikçiler, sorunun yanıtı konusunda ikiye ayrılmış bu durumda. Türev grafiğinden fonksiyonun kök aralığını bulma sorusunun cevabı ÖSYM'nin açıkladığı gibi C değil, A şıkkı olduğunu iddia edildi.

MERKEZ İNCELEMEYE ALDI

Tartışmalara neden olan soruların ardından ÖSYM, iki soru hakkında inceleme başlattı.

Soruların iptal edilip edilmeyeceği gelecek hafta bilirkişi raporunun sonucuna göre belli olacak.

Kaynak: Haber Merkezi