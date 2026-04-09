GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,645 TL
EURO
52,128 TL
STERLİN
60,052 TL
GRAM
6.896 TL
ÇEYREK
11.735 TL
YARIM
23.401 TL
CUMHURİYET
46.333 TL
GÜNCEL Haberleri

YÖK’ten yurt dışında eğitim alacaklara “tanınırlık’’ uyarısı

- Güncelleme Tarihi:

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yurt dışında eğitim almayı planlayan vatandaşlara, mağduriyet yaşamamaları için tercih edecekleri üniversitelerin tanınırlık durumunu eğitime başlamadan önce kontrol etmeleri uyarısında bulundu.

YÖK'ten yapılan açıklamada, tanınmayan yükseköğretim kurumlarından alınan diplomalara denklik verilmeyeceği, adayların tercih edecekleri yükseköğretim kurumunun YÖK tarafından tanınıp tanınmadığını e-Devlet Kapısı üzerinden "Okul Tanıma Belgesi Sorgulama" hizmeti aracılığıyla öğrenebilecekleri belirtildi.

e-Devlet üzerinden kurum bilgisine ulaşılamaması halinde ilgili kurumun tanınırlık durumunun tespiti için "Okul Tanıma Dilekçesi" doldurularak Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığına başvuru yapılabileceği bildirildi.

Açıklamada, YÖK tarafından tanınmayan, bazı ülkelerde resmi statüsü bulunmayan veya kamuoyunda "diploma fabrikası" olarak bilinen kurumların çeşitli reklam ve yönlendirmelerle öğrenci çekmeye çalıştığı ifade edilerek, bu tür kurumlardan alınan diplomaların Türkiye'de geçerliliğinin bulunmadığı ve denklik verilmesinin mümkün olmadığı belirtildi.

Herhangi bir üniversite veya program için önceden "denklik garantisi" verilmesi söz konusu değildir

Dijital platformlar, sosyal medya ve bazı danışmanlık şirketleri aracılığıyla, "YÖK onaylı", "denklik garantili", "devlet onaylı üniversite", "yüzde 100 denklik", "sınavsız denklik" gibi gerçeği yansıtmayan ifadelerin kullanılabildiği kaydedilen açıklamada, bu tür beyanların adayları yanlış yönlendirme riski bulunduğu ve itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, herhangi bir üniversite veya program için önceden "denklik garantisi" verilmesinin söz konusu olmadığı belirtilerek, YÖK tarafından tanınan kurumlardan mezun olanların denklik başvurularının, mezuniyet sonrasında bireysel başvuru kapsamında sunulan belgeler üzerinden yürürlükteki mevzuat çerçevesinde değerlendirildiği ifade edildi.

YÖK'ün Ankara dışında karar almaya yetkili herhangi bir şubesi veya bağlı danışmanlık kuruluşunun bulunmadığı, aracı kişi ya da kurumlar tarafından sunulan "işlem yapılacağı, sürecin hızlandırılacağı veya olumlu sonuçlandırılacağı" vaadi içeren beyanların gerçeği yansıtmadığının altı çizildi.

Açıklamada, "tanıma" ve "denklik" kavramlarının sıklıkla karıştırıldığına işaret edilerek, tanımanın yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumunun, YÖK tarafından resmi olarak kabul edilmesi anlamına geldiği, denkliğin ise alınan diplomanın Türkiye'deki ilgili dereceye eşdeğer sayılıp sayılmadığına ilişkin mezuniyet sonrasında yapılan değerlendirme olduğu hatırlatıldı.

Tanınmayan bir kurumdan alınan diplomalar için denklik verilmesinin mümkün olmadığı anımsatılan açıklamada, vatandaşların yalnızca resmi kaynaklara itibar etmeleri, tercih edecekleri üniversitelerin tanınırlık durumunu eğitime başlamadan teyit etmeleri ve gerçek dışı vaatlere karşı dikkatli olmaları istendi.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
