Yozgat’ta yarın okullar tatil mi? Yozgat’ta 19 Şubat (Yarın) okullarda kar tatili var mı, ders işlenecek mi? Valilik açıklama yaptı mı?

Yozgat’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği henüz netleşmedi. Valilikten yapılacak açıklama ile durumun belli olması bekleniyor.

Yozgat'ta Okullar Tatil Edilecek mi? Valilikten Açıklama Bekleniyor

Yozgat'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Şu an için Valilikten resmi bir açıklama yapılmazken, hava koşullarına göre karar alınması bekleniyor.

Yozgat'ta 19 Şubat'ta Okullarda Kar Tatili Olacak mı?

Henüz Yozgat'ta okulların tatil edildiğine dair bir açıklama yapılmadı. Meteorolojik verilere göre, kar yağışı ve olası buzlanma sebebiyle Valilik tarafından ilerleyen saatlerde bir duyuru yapılabilir.

Yozgat'ta Yarın Ders İşlenecek mi?

Eğitim faaliyetlerinin devam edip etmeyeceği konusunda henüz bir bilgi yok. Valilik tarafından yapılacak açıklamaya göre durum netleşecek.

Valilik Açıklama Yaptı mı?

Şu an için Yozgat Valiliği'nden okulların tatil edilmesine dair bir açıklama gelmedi. Hava şartları doğrultusunda resmi bir duyuru yapılması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi