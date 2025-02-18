Yozgat’ta yarın okullar tatil mi? Yozgat’ta 19 Şubat (Yarın) okullarda kar tatili var mı, ders işlenecek mi? Valilik açıklama yaptı mı?

Tunceli’de etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği henüz belli değil. Valilikten yapılacak açıklama ile durumun netleşmesi bekleniyor.

Tunceli'de Okullar Tatil Edilecek mi? Valilikten Açıklama Bekleniyor

Tunceli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği henüz netleşmedi. Valilik, hava koşullarını takip ederek resmi açıklamasını yapması bekleniyor.

Tunceli'de 19 Şubat'ta Okullarda Kar Tatili Olacak mı?

Şu an için Tunceli'de okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Valilik tarafından hava şartlarına göre bir duyuru yapılması bekleniyor.

Tunceli'de Yarın Ders İşlenecek mi?

Eğitim faaliyetlerinin devam edip etmeyeceği konusunda bir belirsizlik bulunuyor. Valilik, hava durumu değerlendirmesi sonrası resmi açıklamasını yapacak.

Valilik Açıklama Yaptı mı?

Tunceli Valiliği'nden okulların tatil edilip edilmediğiyle ilgili şu an için bir açıklama gelmedi. Güncel gelişmeler doğrultusunda duyuru yapılması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi