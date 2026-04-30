GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,075 TL
EURO
52,652 TL
STERLİN
60,941 TL
GRAM
6.689 TL
ÇEYREK
11.028 TL
YARIM
21.902 TL
CUMHURİYET
43.187 TL
KONYA Haberleri

14.Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması’nın Konya il birincileri ödül töreni gerçekleştirildi

Cumali Özer
Muhabir
Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında imzalanan protokol doğrultusunda örgün eğitim veren okullarda gerçekleştirilen “Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması“nın Konya il birincileri belli oldu.

Konya İl Millî Eğitim Müdürü Murat Yiğit ve Yeşilay Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Yağmur Küçükbezirci ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde edebi eser ve görsel sanat kategorilerinde il birincilerine ödül ve hediyelerini Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda takdim ettiler.

"Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması" öğrencilerin, zararlı alışkanlıklara karşı bilinçli bir şekilde yetişmelerine destek vermek; teknoloji dâhil her türlü bağımlılığın olumsuz ve yıkıcı etkilerinin kavranmasını sağlamak, teknolojinin doğru kullanımının önemini vurgulamak ve daha güvenli, daha sağlıklı bir hayat sürmelerine katkıda bulunarak bağımlılıklara karşı farkındalıklarını artırmayı amaçlamaktadır.

Ödül töreninin ardından Yeşilay Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Yağmur Küçükbezirci ve beraberindeki heyet İl Müdürü Murat Yiğit'i ziyaret ettiler.

(Cumali Özer)

 

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
