14.Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması’nın Konya il birincileri ödül töreni gerçekleştirildi

Konya İl Millî Eğitim Müdürü Murat Yiğit ve Yeşilay Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Yağmur Küçükbezirci ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde edebi eser ve görsel sanat kategorilerinde il birincilerine ödül ve hediyelerini Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda takdim ettiler.
"Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması" öğrencilerin, zararlı alışkanlıklara karşı bilinçli bir şekilde yetişmelerine destek vermek; teknoloji dâhil her türlü bağımlılığın olumsuz ve yıkıcı etkilerinin kavranmasını sağlamak, teknolojinin doğru kullanımının önemini vurgulamak ve daha güvenli, daha sağlıklı bir hayat sürmelerine katkıda bulunarak bağımlılıklara karşı farkındalıklarını artırmayı amaçlamaktadır.
Ödül töreninin ardından Yeşilay Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Yağmur Küçükbezirci ve beraberindeki heyet İl Müdürü Murat Yiğit'i ziyaret ettiler.
(Cumali Özer)