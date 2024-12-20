2024’te en çok haber olan büyükşehir belediye başkanları listelendi! Başkan Altay’da listede

Habermetre’nin 2024 yılı analizine göre, en çok habere konu olan büyükşehir belediye başkanları listelendi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay kaçıncı sırada yer aldı, kaç habere konu oldu? İşte detaylar..

Habermetre'nin 2024 yılı analizine göre, en çok habere konu olan büyükşehir belediye başkanları listesinde Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da yer aldı. Türkiye genelinde öne çıkan 10 başkanın sıralandığı listede Altay, 272 bin 739 habere konu olarak altıncı sırada yer aldı.

İMAMOĞLU ZİRVEDE

Listede zirveyi, 691 bin 634 habere konu olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu aldı. İmamoğlu'nun haberleri 1 milyar 83 milyon 763 bin 823 okunma alarak dikkat çekti.

MEMDUH BÜYÜKKILIÇ İKİNCİ SIRADA

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 600 bin 342 habere konu olarak ikinci sıraya yerleşti. Onu, 410 bin 232 haberle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay takip etti.

KONYA ALTAY İLE GÜNDEMDE

Uğur İbrahim Altay'ın altıncı sırada yer aldığı listede, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 340 bin 545 haberle dördüncü, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ise 322 bin 588 haberle beşinci sırada yer aldı.

Habermetre'nin analizinde, listede yer alan 10 başkandan 7'sinin CHP'li, 3'ünün ise AK Partili olması dikkat çekti.