2026 Konya’da Kurban Bayramı namazı saat kaçta?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Konya'da vatandaşlar bayram namazı saatlerini araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 yılı bayram namazı takvimiyle birlikte Konya'daki namaz vakti de netleşti.

DİYANET 2026 BAYRAM NAMAZI SAATLERİNİ AÇIKLADI

Diyanet'in yayımladığı resmi takvime göre Türkiye genelindeki bayram namazı saatleri illerin coğrafi konumlarına göre ayrı ayrı hesaplandı. Vatandaşların yoğun şekilde araştırdığı "Konya'da bayram namazı saat kaçta?” sorusu da böylece yanıt buldu.

KONYA'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

2026 Kurban Bayramı'nın ilk günü olan 27 Mayıs Çarşamba sabahı, Konya'da bayram namazı saat 06.05'te eda edilecek. Bayram sabahında kent genelindeki camilerde yoğunluk yaşanması bekleniyor.

TARİHİ CAMİLERDE YOĞUNLUK BEKLENİYOR

Özellikle Mevlana Meydanı çevresindeki tarihi camiler başta olmak üzere birçok ibadethanede vatandaşların sabahın erken saatlerinden itibaren saf tutacağı tahmin ediliyor. Namazın ardından ise geleneksel bayramlaşmalar ve aile ziyaretleri başlayacak.

KURBAN BAYRAMI 27 MAYIS'TA BAŞLAYACAK

2026 yılında Kurban Bayramı'nın birinci günü 27 Mayıs Çarşamba günü idrak edilecek. Bayram süresince milyonlarca vatandaş hem dini vecibelerini yerine getirecek hem de yakınlarıyla bir araya gelerek bayram coşkusunu yaşayacak.

