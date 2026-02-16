2026 KONYA RAMAZAN İMSAKİYESİ | 19 Şubat Konya’da iftar saat kaçta? Konya için iftar saatine ne kadar kaldı?

2026 Ramazan imsakiyesi, yaklaşan ramazan ayı öncesinde merak ediliyor. İyilik ayı Ramazan’ı ibadet ile geçirmek isteyenler internet ortamında iftar, sahur ve namaz vakitlerini araştırıyor.

Türkiye'nin farklı farklı şehirlerinde yaşayan ve ilk sahurlarına kalkmak için gün sayan vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan il il Ramazan imsakiyesi 2026'yı araştırıyor.

Peki, ilk sahur ve ilk oruç ne zaman? İşte Konya'da 2026 Ramazan imsakiyesi...

2026 RAMAZAN AYI BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimiyle birlikte Ramazan ayının idrak edileceği tarih belli oldu. Buna göre; 2026 Ramazan ayı 19 Şubat Perşembe günü başlayacak ve 19 Mart Perşembe arefe günüyle birlikte veda edecek.

İLK SAHUR VE İLK ORUÇ NE ZAMAN?

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte vatandaşlar ilk sahura 18 Şubat Çarşamba gününü 19 Şubat Perşembe'ye bağlayan gece kalkacak. İlk oruç ise 19 Şubat günü sabah ezanıyla birlikte tutulmaya başlanacak.

Ramazan'ın ilk gününde Türkiye'nin dört bir yanında iftar ve sahur saatleri farklılık gösterecek.

KONYA'DA İLK SAHUR VE İLK İFTAR SAAT KAÇTA?

Konya'da ilk sahur saat 06.08'de yapılacak. İlk iftar ise saat 18.39'da açılacak. Konya'da yaşayan vatandaşlar ilk gün toplam 12 saat 31 dakika oruç tutacak.

Kaynak: Haber Merkezi