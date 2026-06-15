231 Milyon TL’lik dev tesis Konya’da açıldı! Türkiye’nin dört bir yanına ulaşacak

Karatay Belediyesi tarafından 231 milyon liralık güncel yatırım değeriyle hayata geçirilen Karatay Halk Ekmek Fabrikası ve Glütensiz Ekmek Üretim Tesisi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Saatte 10 bin ekmek üretim kapasitesine sahip tesis, glütensiz ürün üretimi ve ürün çeşitliliğiyle Konya’nın yanı sıra Türkiye’nin önemli üretim merkezlerinden biri olacak.

Vatandaşların ekonomik, sağlıklı ve kaliteli ekmeğe ulaşabilmesi amacıyla inşa edilen tesis, 5 bin 510 metrekare arsa üzerinde 4 bin 95 metrekare kapalı alanda, bodrum, zemin ve iki kat olarak hizmet verecek. Karatay Belediyesi'nin 2019 yılından bu yana sürdürdüğü glütensiz gıda üretimi de yeni yatırımla birlikte çok daha güçlü bir altyapıya kavuştu.

GLÜTENSİZ GIDANIN ÜRETİM ÜSSÜ KARATAY

Yeni tesis bünyesinde glütensiz ekmek başta olmak üzere çeşitli unlu mamuller üretilecek. Çölyak hastaları ve glüten hassasiyeti bulunan vatandaşlar için üretilen ürünler ise Konya'nın yanı sıra Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen taleplere de cevap verecek.

SAATTE 10 BİN EKMEK ÜRETİM KAPASİTESİ

120 personelin görev yaptığı Karatay Halk Ekmek Fabrikası, saatte 10 bin adet 200 gramlık ekmek üretim kapasitesine sahip. Fabrikada yıllık ortalama 25 milyon adet ekmek üretilirken, ürünler Karatay'ın farklı noktalarında bulunan 39 Halk Ekmek Büfesi aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılıyor. Tesiste ayrıca 2 adet tünel fırın, 1 adet taş tabanlı fırın ve 4 adet konveksiyonel fırın bulunuyor. Endüstriyel üretimin geleneksel yöntemlerle buluşturulduğu fabrikada kaliteli ve sağlıklı üretim anlayışı ön planda tutuldu.

KILCA: SADECE EKMEK ÜRETMİYORUZ, SOSYAL FAYDA ÜRETİYORUZ

Tesisin hayırlı olmasını dileyen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, yeni yatırımla birlikte hem üretim kapasitesinin hem de ürün çeşitliliğinin önemli ölçüde artacağını, vatandaşlara daha hızlı ve daha kapsamlı hizmet sunacaklarını ifade etti. Yeni tesis sayesinde glütensiz ekmek başta olmak üzere unlu mamul çeşitliliğinin artırılacağını belirten Başkan Kılca, Konya'nın yanı sıra Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen taleplere de daha güçlü şekilde cevap vereceklerini söyledi.

Belediyeciliğin yalnızca altyapı ve üstyapı hizmetlerinden ibaret olmadığını vurgulayan Hasan Kılca, "Bugün burada yalnızca bir fabrikanın açılışını gerçekleştirmiyoruz. Üretimin, sosyal belediyeciliğin, sağlıklı gıdanın ve insan odaklı hizmet anlayışının yeni bir aşamaya taşınmasına şahitlik ediyoruz. Bazı yatırımlar vardır ki doğrudan insan sağlığına dokunur. İşte bugün hizmete sunduğumuz tesis de böyle bir yatırımdır” dedi. Vatandaşların ekonomik ve kaliteli ekmeğe ulaşmasını önemsediklerini ifade eden Kılca, "Vatandaşımızın sofrasındaki bereketi korumak da bizim en temel sorumluluklarımızdan biridir. Çünkü ekmek sadece bir gıda ürünü değil; bereketin, emeğin ve paylaşmanın simgesidir” diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN FARKLI ŞEHİRLERİNE ULAŞACAĞIZ”

Glütensiz üretime yeni başlamadıklarını vurgulayan Başkan Kılca, 2019 yılından bu yana sürdürdükleri çalışmalar sayesinde Türkiye'nin birçok şehrinden talep aldıklarını belirtti. Kılca, "Ürettiğimiz ürünler vatandaşlarımız tarafından büyük memnuniyet gördü. Artan talep doğrultusunda üretim kapasitemizi büyütmek ve daha fazla vatandaşımıza ulaşmak için bu yatırımı hayata geçirdik. Yeni tesisimizle birlikte glütensiz ürün çeşitliliğimizi artıracak, üretim kapasitemizi güçlendirecek ve ülkemizin farklı şehirlerindeki çölyak hastalarına daha etkin şekilde ulaşacağız” ifadelerini kullandı.



"KONYA'DAN TÜRKİYE'YE ÖRNEK PROJELER ÜRETİYORUZ”

Tarım ve Orman Bakanlığı ile yürütülen çalışmalara da değinen Hasan Kılca, Konya'da başlatılan ve Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı iş birliğinde sürdürülen Tam Buğday Ekmeği Yaygınlaştırma Kampanyası'nın Türkiye'ye örnek bir çalışma olduğunu söyledi. Önümüzdeki süreçte kendi ekşi mayalarını üreterek ekşi mayalı ekmek üretiminde de öncü belediyelerden biri olmayı hedeflediklerini belirten Kılca, "Hedefimiz yalnızca daha fazla ekmek üretmek değil; daha sağlıklı, daha kaliteli ve daha nitelikli ürünler üretmektir. Karatay Belediyesi olarak insanımızın hayatını kolaylaştıran, sosyal fayda üreten ve örnek gösterilen projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.

ÖZGÖKÇEN: TESİS DOĞRUDAN VATANDAŞIN SOFRASINA DOKUNUYOR

AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, Karatay Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası'nın açılışının son derece anlamlı bir yatırım olduğunu belirterek, belediyeciliğin en güzel örneklerinden biri olan ve doğrudan vatandaşın hayatına dokunan önemli bir hizmetin hayata geçirildiğini söyledi. AK Parti belediyeciliğinin merkezinde insanın bulunduğunu vurgulayan Özgökçen, milletin sofrasındaki ekmeği, hanesindeki huzuru ve kalbindeki umudu büyütmek için çalıştıklarını ifade etti. Karatay Belediyesi'nin de bu anlayış doğrultusunda önemli projelere imza attığını kaydeden Özgökçen, kentsel dönüşümden yeşil alan yatırımlarına, eğitim projelerinden sosyal destek çalışmalarına kadar birçok hizmetin ilçeye değer kattığını dile getirdi. Bugün açılışı yapılan Halk Ekmek Fabrikası'nın bu hizmet zincirinin en önemli halkalarından biri olduğunu belirten Özgökçen, tesisin sadece bir üretim merkezi olmadığını, aynı zamanda Konyalı vatandaşlar için ekmek, aş ve bereket anlamı taşıdığını söyledi. En modern ve hijyenik şartlarda üretilecek ekmeklerin Karatay'ın ve Konya'nın her noktasına ulaştırılacağını ifade eden Özgökçen, fabrikanın sağlayacağı istihdamla da şehrin ekonomisine katkı sunacağını kaydetti.

Konya Modeli Belediyecilik anlayışının yıllardır Türkiye'ye örnek olduğunu vurgulayan Özgökçen, AK Parti belediyeciliğinin eser ve hizmet odaklı bir anlayışla hareket ettiğini belirterek, bu önemli yatırımın hayata geçirilmesinde emeği bulunan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya ve katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

ERDOĞAN: SOSYAL BELEDİYECİLİĞİN GÜÇLÜ BİR ÖRNEĞİ

Konya Vali Yardımcısı Aydın Erdoğan da Karatay Belediyesi'nin Konya'ya değer katan yatırımlar gerçekleştirdiğini belirterek, Halk Ekmek Fabrikası'nın vatandaşların bütçesine ve sağlıklı gıdaya erişimine doğrudan katkı sunacağını söyledi. Tesisin istihdama da önemli katkılar sağlayacağını ifade eden Erdoğan, saatte 10 bin ekmek üretim kapasitesiyle fabrikanın Konya'nın önemli yatırımlarından biri olduğunu kaydetti. Glütensiz gıda üretiminin yeni yatırımla daha da güçleneceğini belirten Erdoğan, özellikle çölyak hastaları ve glüten hassasiyeti bulunan vatandaşlar için önemli bir hizmet sunulacağını ifade ederek yatırımın hayırlı olmasını temenni etti.

ALTAY: GELECEĞİN ÜRETİM ANLAYIŞINA DA CEVAP VERİYOR

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Halk Ekmek Fabrikası'nın sosyal belediyecilik anlayışının güçlü örneklerinden biri olduğunu söyledi. Konya'da vatandaşların sağlıklı, güvenilir ve uygun fiyatlı gıdaya erişimini önemsediklerini belirten Altay, Büyükşehir Belediyesi olarak hizmete sundukları Fenni Fırın ile bu alanda önemli bir adım attıklarını, Karatay Belediyesi'nin yatırımının da aynı anlayışın güçlü bir yansıması olduğunu ifade etti. Tesisin yalnızca bugünün ihtiyaçlarına değil, geleceğin üretim anlayışına da cevap verdiğini vurgulayan Altay, glütensiz ürün çeşitliliğinin artırılması, tam buğday ekmeğinin yaygınlaştırılması ve ekşi mayalı ekmek üretimine yönelik çalışmaların son derece kıymetli olduğunu söyledi. Konya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin uyum içerisinde çalıştığını belirten Altay, şehrin her köşesine hizmet ulaştırmak için ortak hedeflerle çalışmaya devam ettiklerini ifade ederek yatırımın hayırlı olmasını diledi.

ÖZER: KONYA'DA HİZMET VE YATIRIMLAR ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Son olarak konuşan AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer ise Konya'da belediyeler tarafından hayata geçirilen yatırımların her geçen gün arttığını belirterek, şehrin her köşesinde önemli projelerin yükseldiğini söyledi. Karatay Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası'nın yaklaşık 231 milyon liralık yatırım değeriyle dikkat çeken önemli bir eser olduğunu ifade eden Özer, tesisin uzun yıllar vatandaşlara hizmet vereceğini kaydetti. Konya'nın yerel yönetimler arasındaki güçlü uyum sayesinde birçok alanda örnek yatırımlara ev sahipliği yaptığını vurgulayan Özer, belediyelerin vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti. Özer, Karatay Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası'nın hayata geçirilmesinde emeği geçen başta Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca olmak üzere tüm çalışanlara teşekkür ederek yatırımın hayırlı olmasını temenni etti.

PROTOKOL ÜYELERİ TESİSTE İNCELEMELERDE BULUNDU

Konuşmaların ardından Karatay Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası ve Glütensiz Ekmek Üretim Tesisi'nin açılış kurdelesi protokol üyeleri tarafından kesildi. Daha sonra tesisi gezen protokol üyeleri, üretim alanlarında incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Karatay Halk Ekmek Fabrikası ve Glütensiz Ekmek Üretim Tesisi açılış programına; AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, Konya Vali Yardımcısı Aydın Erdoğan, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Akif Demirci, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı, İŞKUR Konya İl Müdürü Önder Çiftçi, Konya Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürü Hüseyin Bülbül, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Vehbi Konarlı, Konya İl Müftü Yardımcısı Hüseyin Avni Böge, Konya Çölyak Derneği Başkanı Şerife Sedakatlı ile çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu