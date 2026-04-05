23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Tenis turnuvası için başvurular başladı

- Güncelleme Tarihi:

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Tenis turnuvası için başvurular başladı
Karatay Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek “TBMM 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Tenis Turnuvası” için başvurular başladı. 7-14 yaş arası sporcuların katılımıyla gerçekleştirilecek organizasyon, 23 Nisan kapsamında genç sporcuları bir araya getirecek.

Konya'nın en büyük kapalı tenis kortuna ev sahipliği yapan Karatay, önemli bir spor organizasyonuna daha imza atıyor. Karatay Belediyesi; Türkiye Tenis Federasyonu Konya İl Temsilciliği ve Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenecek turnuva, genç yetenekleri bir araya getirecek.

13-17 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek turnuva, kız ve erkek olmak üzere 7-14 yaş arası tüm sporculara açık olacak. Katılmak isteyen sporcular, başvurularını E-Devlet Spor Bilgi Sistemi üzerinden yapabilecek. Başvurular 9 Nisan 2026 Perşembe günü sona erecek. Turnuva sonunda dereceye giren sporcular ödüllendirilecek.

KILCA: 23 NİSAN'IN ANLAMINA YAKIŞIR BİR ORGANİZASYON DÜZENLİYORUZ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın, millet iradesinin tecelli ettiği ve çocuklara armağan edilen en anlamlı günlerden biri olduğuna dikkat çeken Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, bu özel günün ruhuna uygun etkinlikler gerçekleştirmeyi önemsediklerini vurguladı.

Başkan Hasan Kılca, şu ifadeleri kullandı: "23 Nisan, sadece bir bayram olmanın ötesinde, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza duyduğumuz güvenin en güçlü göstergesidir. Bu bilinçle Karatay Belediyesi olarak, çocuklarımızın ve gençlerimizin sportif, sosyal ve kişisel gelişimlerine katkı sunacak projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz.

Modern spor tesislerimiz ve güçlü altyapımız sayesinde gençlerimize nitelikli imkânlar sunuyor, onların yeteneklerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine destek oluyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlediğimiz tenis turnuvası ile hem bu anlamlı günün ruhunu yaşatmayı hem de genç sporcularımızın centilmence mücadele edecekleri bir ortam oluşturmayı amaçlıyoruz.

Bu vesileyle organizasyonun gerçekleştirilmesinde katkı sunan Türkiye Tenis Federasyonu Konya İl Temsilciliği ile Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne teşekkür ediyor, tüm sporcularımızı turnuvamıza katılmaya davet ediyor, şimdiden başarılar diliyorum.”

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu

