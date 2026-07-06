43 yaralı 1 can kaybı yaşanmıştı! Feci otobüs kazasında YENİ GELİŞME! 2 ağır yaralı Konya’ya sevk edildi
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Aksaray’da 1 kişinin öldüğü, 43 kişinin yaralandığı otobüs kazasında yeni gelişme yaşandı. Tedavisinin ardından taburcu olan şoför Yahya A. (45) tutuklandı. Olayda 2 ağır yaralı Konya’ya sevk edildi. İşte feci kazadan detaylar..
Kaza, 3 Temmuz saat 16.30 sıralarında Ankara-Niğde kara yolu Babakonağı mevkisinde meydana geldi.
İstanbul- Irak seferini yapan Yahya A.yönetimindeki 65 BJ 369 plakalı yolcu otobüsü, yoldan çıktı.
Kazada, otobüsteki 2 şoför, 1 muavin ile aralarında çocuklarında bulunduğu 41 yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralı 44 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazada yaralanan şoför Yahya A., "İstanbul'dan Irak'a gidiyoruz. Bir anda bir baktım şarampoldeyiz” dedi.
2 ÇOCUK BABASI HAYATINI KAYBETTİ
Yaralılardan ailesiyle birlikte geldiği İstanbul'dan tekrar ülkesine dönmek üzere yola çıkan 2 çocuk babası Hazim Ahmet Şahap, önceki gün tedavi gördüğü Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
2 AĞIR YARALI KONYA'YA SEVK EDİLDİ
Diğer yaralılardan durumu ağır olan 2 kişinin Konya'da bir hastaneye sevk edildiği bildirildi. Toplam 9 yaralının tedavisinin sürdüğü belirtilirken, diğerlerinin ise taburcu olduğu kaydedildi.
OTOBÜS ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI
Otobüs şoförü Yahya A., tedavisinin tamamlanmasının ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yahya A., mahkemece tutuklandı.
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