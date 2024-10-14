455 numara ayakkabıdan ilham aldı! Konya’da 200 numara sandalet üretti
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Konya’da ayakkabı imalatçısı, fuarda sergilemek üzere 200 numara sandalet üretti.
Kentte sandalet imal eden bir firmanın sahibi, bu ay düzenlenecek fuarda sergilemek üzere farklı bir ayakkabı yapmaya karar verdi.
İşletme sahibi Yasin Kulcu, yaptığı açıklamada, daha önce yapılan ve Guinness Rekorlar Kitabı'na giren 455 numara ayakkabıdan ilham alarak işe başladığını söyledi.
Yaklaşık 20 yıldır mesleğini icra ettiğini ifade eden Kulcu, şöyle konuştu:
"Zamanında 455 numara bir ayakkabı yaptılar. Ben de 200 numara yapmaya karar verdim. Ayakkabım, 140 santimetre uzunluğunda, 55 santimetre genişliğinde ve 58 santimetre yüksekliğinde olup tam deriden yapılmıştır. Bunu önümüzdeki hafta Konya TÜYAP fuarında sergilemeyi düşünüyoruz. 4 usta birlikte günde 7 saat çalışarak 30 günde tamamladık. Kalıbını CNC tornada 3 boyutlu yazıcıyla büyüterek işledik. Rekorumu geliştirerek gelecek yıl 1000 numara yapmayı düşünüyorum."
Kulcu, sandaleti satmayı düşünmediğini de sözlerine ekledi.
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