“60 bin TL dediler 2 bin 500 TL’ye çözüldü’’ haberine Konya sanayisinden sert tepki! O tamirciyi açıklayın

Son dönemde Konya'da otomobil tamir ücretlerine ilişkin ortaya atılan iddialar, hem araç sahiplerini hem de sanayi esnafını karşı karşıya getirdi.

Bazı haberlerde, sanayide basit arızalar için 60 bin ila 80 bin liraya varan tamir ücretleri talep edildiği, ancak ekspertiz incelemelerinin ardından aynı arızaların 2 bin 500 ila 5 bin lira gibi rakamlarla giderilebildiğinin ortaya çıktığı öne sürüldü.

Konya esnafı tepkili!

Sanal medyada geniş yankı uyandıran bu paylaşımlar, Konya sanayi esnafını da harekete geçirdi.

Konya sanayi esnafı adına yapılan bir açıklamada, son dönemde sosyal medyada ve bazı yerel haber mecralarında yayımlanan içeriklerin kentteki tamirci esnafını zan altında bıraktığı öne sürüldü. Açıklamada özellikle "Sanayide 60 bin TL dediler, ekspertizde 2 bin 500 TL'ye çözüldü" başlığıyla paylaşılan haberin ardından yapılan yorumların, dürüst esnafa yönelik haksız ithamlara neden olduğu savunuldu.

"Tamircinin kim olduğu açıklansın"

Açıklamada, haberde adı geçen tamirci ile müşteri olarak belirtilen kişinin kimliklerinin kamuoyuyla paylaşılmadığı belirtilerek şu sorular yöneltildi:

"Konya sanayisini ve binlerce tamirci esnafını zan altında bırakan tamirci kimdir? Eğer ortada bir dolandırıcılık varsa, dürüst esnafın korunması adına bu kişinin açıklanması gerekmez miydi?"

Ayrıca haberde adı geçen "S.A." isimli kişinin hangi işletmeye gittiğinin ve olayın taraflarının neden kamuoyuna açıklama yapmadığının da merak edildiği ifade edildi.

"Reklam amacı taşıdığı iddia edildi"

Açıklamada, benzer içeriklerin aynı ekspertiz firması tarafından paylaşıldığı iddia edilerek, bu paylaşımların tüketiciyi bilgilendirmekten çok reklam amacı taşıdığı öne sürüldü.

Odaya yasal süreç çağrısı

Konya sanayi esnafı adına yapılan açıklamada, Konya Oto Tamirciler ve Madeni Sanatkârlar Odası'na çağrıda bulunularak, esnafın itibarını zedelediği öne sürülen paylaşımlar hakkında hukuki süreç başlatılması istendi.

Açıklamada, "Çürük elma varsa hep birlikte temizleyelim; ancak binlerce dürüst esnafın emeği sanal medya etkileşimi uğruna zan altında bırakılmamalıdır." ifadelerine yer verildi.