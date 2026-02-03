7 kişinin öldüğü kazada can vermişti! 20 yaşındaki gencin cenazesi Konya’da toprağa verildi
Burdur’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Yaşamını yitiren 20 yaşındaki Hasan Akdağ’ın cenazesi, memleketi Konya’nın Derebucak ilçesinde defnedildi.
Çamlık Mahallesi'nde düzenlenen cenaze törenine, Akdağ'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa ile mahalle sakinleri katıldı.
Konya'da toprağa verildi
Akdağ'ın cenazesi, İlçe Müftüsü Oğuzhan Yavuz'un kıldırdığı cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Ağlasun-Antalya-Isparta kara yolunun Aşağı Yumrutaş mevkisinde dün Akgün idaresindeki 34 FF 2118 plakalı otomobil ile Cuma Ali Süzer (21) yönetimindeki 07 BNE 490 plakalı otomobil çarpışmıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Kuzey Akgün, Melek Akgün, İfaket Aydın, Nevin Süzer (52) kaza yerinde, Hasan Akdağ (20) ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Kazada 5 kişi de yaralanmıştı.
