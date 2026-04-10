81 il Filistin için ayakta: Konya’da güçlü destek

Cuma namazının ardından Konya'da kalabalıklar dağılıp gitmedi. Aksine, meydan doldu, sesler birleşti, yürekler aynı cümlede buluştu: Filistin yalnız değildir.

81 İLDE EŞ ZAMANLI DESTEK

Filistin'e Destek Platformu'nun çağrısıyla Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı yapılan basın açıklamalarının Konya ayağında vatandaşlar tek yürek oldu. Eller semaya kalktı, dillerde dua, meydanlarda ise öfke ve hüzün yan yana durdu.

"BU KARAR İNSANLIĞA DARBE”

Programda konuşan Filistin'e Destek Platformu Konya Temsilcisi Ahmet Poçanoğlu, bölgede yaşananların artık tarif edilemez bir boyuta ulaştığını ifade etti. İsrail'in hapishanelerde bulunan yaklaşık 10 bin Filistinli hakkında idam kararı almasına değinen Poçanoğlu, "Bu sadece bir karar değil, insanlığın vicdanına indirilen ağır bir darbedir. Buna sessiz kalmak, bu suça ortak olmaktır” diye konuştu.

MEYDANDA YÜKSELEN ORTAK SES

Ardından platformun hazırladığı basın açıklaması bir genç tarafından okundu. Genç ses, kalabalığın ortasında yankılanırken, her cümle meydanda karşılık buldu. Açıklamada, "Biz esir değiliz, esareti kabul etmeyiz. Zalimliğe boyun eğmeyecek, her şartta direneceğiz” ifadeleri öne çıktı. Kadın, çocuk ve sivillerin hedef alınmasının altı çizilerek, yaşananların insanlıkla bağdaşmadığı vurgulandı. İsrail'in idam uygulamasını yasallaştırma girişimi ise açık bir hukuk ihlali olarak değerlendirildi.

MESCİD-İ AKSA VE YENİ KAFİLE HAZIRLIĞI

Mescid-i Aksa'nın 41 gün kapalı tutulması da unutulmadı. Bunun yalnızca bir mekânın kapatılması değil, bir inancın hedef alınması olduğu ifade edildi. Programın sonunda yeniden söz alan Poçanoğlu, "Sumud Kafilesi”nin yeniden yola çıkması için hazırlıkların başladığını açıkladı. Bu kez daha büyük bir katılımla, yaklaşık 200 gemilik bir organizasyon planlandığını belirten Poçanoğlu, Filistin halkının yalnız olmadığını vurguladı.

Açıklama boyunca kalabalık sık sık tekbir getirerek İsrail'i telin etti.

Kaynak: Haber Merkezi