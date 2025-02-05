85 milyonun yüreğini enkaz altında bırakan acılar bir daha yaşanmasın diye; “Meram dirençli, güvenli ve modern yaşam alanları oluşturuyor’’

Asrın felaketi 6 Şubat Depremleri’nin 85 milyonun yüreğini de enkaz altında bıraktığını kaydeden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, depremlerin ardından güvenli şehirleşmenin, depreme dayanıklı yapılaşmanın ve kentsel dönüşümün öneminin bir kez daha ortaya çıktığını ifade ederek hayata geçirdikleri dönüşüm projeleriyle modern, dirençli ve sosyal donatılarıyla ilçede güçlü yaşam alanları oluşturduklarını belirtti.

Bundan tam iki yıl önce, milletimizin topyekün yüreğini yakan, sevdiklerimizi bizden alan, şehirlerimizde derin yaralar açan büyük bir felaket yaşadığımızı anımsatan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, asrın felaketi 6 Şubat Depremleri'nin yıl dönümünde hayatlarını kaybedenleri bir kez daha rahmetle andı. BAŞKAN KAVUŞ; "YARALARIMIZI BİRLİKTE SARDIK. SARMAYA DA DEVAM EDİYORUZ” Milletimizin o acı günde, birlik olmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin ne demek olduğunu bir kez daha gösterdiğini hatırlatan Başkan Kavuş, "İnsanımız, devletiyle el ele depremin ilk anından itibaren dualarını, yardımlarını ve elinde ne imkan varsa hepsini depremzede kardeşlerimiz için seferber etti. Meram ve Konya da, belediyeler başta olmak üzere tüm kurumları, STK'ları ve halkıyla teyakkuza geçerek can kurtarmak ve yaraları birlikte sarmak için afet bölgesine koştu. Felaketin ilk dakikalarından itibaren organizeli bir şekilde bölgede, insanımızın yanında olduk, olmaya devam ediyoruz. Depremlerin yıl dönümü vesilesiyle hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Yaralı olarak kurtulan kardeşlerimizin acısını da hala yüreğimizde hissettiğimizi belirtmek istiyorum. Rabbim bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın.” diye konuştu. BAŞKAN KAVUŞ; "MERAM'DA DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI DEPREMDEN ÖNCE BAŞLAMIŞTI” Depremde kaybedilen canların, yıkılan yuvaların acısını kelimelerle tarif etmenin mümkün olmadığını söyleyen Başkan Kavuş, 6 Şubat Depremleri'nin ardından güvenli şehirleşme ve depreme dayanıklı yapılaşma konularındaki farkındalığın daha da arttığını ve bu büyük felaketin, afetlere karşı daha bilinçli, daha hazırlıklı olmamız gerektiğini bir kez daha gösterdiğini kaydetti. Meram Belediyesinin ilçeyi daha güvenli hale getirmek, depreme dirençli yapılar oluşturmak için bu büyük felaketten çok daha önce çalışmaya başladığını söyleyen Başkan Kavuş, bu bağlamda Meram'da başlatılan ‘Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi'nin ve 7 bin 288 konutluk Büyük Konut Hamlesi'nin dönüşümde adeta yeni bir çığır açtığını ve ilçeye yeni bir vizyon kazandırdığını belirtti. BAŞKAN KAVUŞ; "MERAM'DA DİRENÇLİ, GÜVENLİ VE MODERN YAŞAM ALANLARI OLUŞTURUYORUZ” Deprem gerçeğiyle yüzleşen ülkemizde, riskli yapıların dönüştürülmesinin ve güvenli konutların inşa edilmesinin artık bir zorunluluk haline geldiğine dikkat çeken Başkan Mustafa Kavuş, açıklamasını şöyle sürdürdü; "Meram Belediyesi olarak yıllardır sürdürdüğümüz kentsel dönüşüm projeleriyle vatandaşlarımızın güvenli konutlarda yaşamasını sağlamak için önemli adımlar attık. Bu kapsamda, Meram Belediyesi olarak son dönemde gerçekleştirdiğimiz Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi ve kooperatif modeliyle öncülük ettiğimiz 7.288 konutluk Büyük Konut Hamlesi, depreme dayanıklı bir şehirleşme için örnek niteliğinde bir hamle olarak öne çıkıyor. Bu dönüşümlerdeki temel hedeflerimizden biri de ilçemizi daha dayanıklı, modern ve güvenli hale getirme gayretidir. Meram'da hayata geçirilen bu projelerle, çarpık yapılaşmanın yerine modern, sağlam ve sosyal donatılarıyla güçlü yaşam alanları oluşturuyoruz. Depreme karşı dirençli binaların inşasının, hem vatandaşların güvenliği hem de şehrin geleceği açısından büyük önem taşıdığının bilinciyle hareket ediyor, güvenli bir Meram için çalışıyoruz.” Kaynak: Haber Merkezi

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