KONYA Haberleri

Adana ve Konya’daki operasyonda 13 bin 633 litre kaçak alkol ele geçirildi

Adana ve Konya’da düzenlenen operasyonda 13 bin 633 litre kaçak alkol ele geçirildi, gözaltına alınan 7 şüpheliden 5’i tutuklandı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak alkol imalatı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Ekiplerin 8 aylık araştırması sonucu, Adana ve Konya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Adreslerde 13 bin 633 litre kaçak alkol bulan ekipler, 7 zanlıyı gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

