AK Parti Genel Merkez Çevre Ve Şehircilik Politikaları Başkanı Tuncer’den Konya’nın tarihi Sille Mahallesi’ne ziyaret

AK Parti Genel Merkez Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Sevilay Tuncer, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’nın ev sahipliğinde Tarihi Sille Mahallesi’ni ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'la birlikte çeşitli ziyaret ve temaslar için Konya'ya gelen Ak Parti Genel Merkez Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Sevilay Tuncer Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ile birlikte Sille Mahallesi'ni ziyaret etti.

AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer ve Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş'ın da eşlik ettiği programda Sille ve Sille Aya Elenia Müzesi, Sille İlkokulu'nu ziyaret eden heyet Selçuklu Belediyesi tarafından restorasyonu devam eden Sille Hacı Ali Ağa Hamamı projesini yerinde inceledi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, müzeler ve Sille projeleri hakkında heyete bilgi verdi.

"Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanımıza Selçuklumuza gösterdikleri ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum”

AK Parti Genel Merkez Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Sevilay Tuncer'e Selçuklu Belediyesi tarafından yürütülen projelere gösterdiği ilgi ve destekten dolayı teşekkür eden Başkan Pekyatırmacı; Selçuklu Belediyemiz tarafından Sille'nin tarihi ve kültürel dokusuna uygun olarak restorasyonunu tamamladığımız Sille Müzesi ve Sille Aya Elenia Müzesi'nde Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanımız Sayın Tuncer'i ağırladık. Ayrıca yapımını sürdürdüğümüz Sille Karma Yapılar Projesi'ni de kendilerine yerinde tanıtma imkânı bulduk. Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletimiz için en iyisini, en güzel projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle Sayın Başkanımıza ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum ”ifadelerini kullandı.

"Konya ve Selçuklu'da yatırım ve hizmetlerin en güzel örneklerini görüyoruz"

Ev sahipliğinden dolayı Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'ya teşekkür eden AK Parti Genel Merkez Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Sevilay Tuncer, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye idealine ulaşmak için hep birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Ülkemiz ve şehirlerimiz yatırım ve hizmetlerle bugüne kadar çok büyük mesafeler katetti. Bunun en güzel örneklerini Konya ve Selçuklumuzda da örneklerini görüyoruz. Hedefimiz gelecek nesillere daha yaşanabilir şehirler, dirençli yapılar, temiz çevre ve müreffeh bir dünya bırakmak. Yapılan her bir projenin arkasında büyük bir emek, kararlılık ve vatandaşlarımızdan aldığımız güçlü bir destek olduğunu biliyoruz. Şehirlerimizi geleceğe hazırlarken yalnızca bugünün ihtiyaçlarına değil, gelecek nesillerin beklentilerine de odaklanıyoruz. Selçuklu'da ortaya konan başarılı çalışmalar da bu anlayışın en somut göstergelerinden biridir” diye konuştu.

Kaynak: Selçuklu Belediyesi Basın Bürosu