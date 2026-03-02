GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

AK Parti İl Başkanı Fatih Özgökçen’den Konya’ya çift müjde! Sivil pist ve ILS geliyor

Güncelleme Tarihi:

AK Parti İl Başkanı Fatih Özgökçen’den Konya’ya çift müjde! Sivil pist ve ILS geliyor
Konya’ya iki kritik yatırım birden geliyor. ak Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, basın mensuplarını misafir ettiği iftar programında, şehrin yıllardır gündeminde olan iki önemli projenin hayata geçirileceğini açıkladı: Sivil pist ve ILS cihazı.

Konya Havalimanı'na kazandırılacak sivil pist projesinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından kabul edildiğini belirten Özgökçen, detayların kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti. Uzun yıllardır özellikle askeri-sivil kullanım dengesi nedeniyle tartışma konusu olan pist meselesinin çözüme kavuşması, Konya'nın hava ulaşım kapasitesini önemli ölçüde artıracak.

Sisli havalara karşı ILS hamlesi

Özgökçen'in verdiği bir diğer müjde ise ILS (Aletli İniş Sistemi) cihazı oldu. Özellikle sisli ve olumsuz hava koşullarında uçakların güvenli inişini sağlayan bu sistemin Konya Havalimanı'na kurulmasıyla birlikte, iptal ve rötarların azalması bekleniyor. Bu adım, hem yolcu güvenliği hem de uçuş sürekliliği açısından kritik önemde.

"Teşkilatta değil, sahadayız”

Ramazan ayı boyunca yürüttükleri çalışmalara da değinen Özgökçen, iftar ve sahur programlarıyla toplumun farklı kesimleriyle bir araya geldiklerini söyledi. İl başkanlığı görevine geldiği günden bu yana, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "sahada olun” tavsiyesine uygun hareket ettiklerini belirten Özgökçen, "Vatandaşımızın meselelerini yerinde dinliyor, çözüm için gayret gösteriyoruz” dedi.

122 kilometrelik dev çevre yolu

Konya'nın en çok merak edilen projelerinden biri olan çevre yoluyla ilgili de bilgi veren Özgökçen, toplam 122 kilometrelik hattın şehir trafiğini rahatlatacağını söyledi. Çalışmaların şehir merkezinden uzakta devam etmesi nedeniyle "ilerleme yokmuş” algısı oluştuğunu belirten Özgökçen, özellikle Akyokuş viyadükleri başladığında sürecin daha görünür hale geleceğini ifade etti.

Projenin devam eden etaplarında  sona yaklaşıldığını, kalan iki bölümün ihalesinin ise yakın zamanda yapılmasının planlandığını aktaran Özgökçen, şehir trafiğine dair çarpıcı bir veri paylaştı: "Her gün Konya şehir merkezine yaklaşık 125 bin araç giriş yapıyor; bunların 75 bini transit geçişle diğer illere yöneliyor. Çevre yolunun tamamlanmasıyla bu yoğunluk ciddi biçimde azalacak.”

Özgökçen, son dönemin en güzel adımlarından birinin de Selçuklu Tıp Fakültesi'ne yapılacak olan yeni bina olacağını kaydetti. Binanın yapılması ile birlikte hastalara daha iyi koşullarda hizmet verileceğini kaydetti.

Kaynak: Haber Merkezi

