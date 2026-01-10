GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

AKOM Konya’da 10 ilçeyi tek tek uyardı: Fırtına ve şiddetli yağış geliyor!

AKOM Konya’da 10 ilçeyi tek tek uyardı: Fırtına ve şiddetli yağış geliyor!
Konya AKOM, 11 Ocak Pazar günü şehrimizde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklenmektedir uyarısında bulundu.

Konya Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, 11 Ocak Pazar günü şehrimizde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklenmektedir uyarısında bulundu.



Güney ve Batı İlçelerinde Kuvvetli Yağış

Ayrıca güney ve batı ilçelerinde (Taşkent, Güneysınır, Beyşehir, Hadim, Derebucak, Ahırlı, Yalıhüyük, Bozkır, Seydişehir ve Hüyük) kuvvetli yağış beklenmektedir.

Vatandaşlara Dikkat ve Tedbir Uyarısı

AKOM, vatandaşların meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir uyarısını yaptı.

 

Kaynak: Haber Merkezi

Kaynak: Haber Merkezi

