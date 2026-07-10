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KONYA Haberleri

Aksaray-Konya yolunda feci kaza! Anne ve baba hayatını kaybetti, iki çocuk ağır yaralandı

Mustafa İlker Şen
İnternet Editörü
Aksaray-Konya yolunda feci kaza! Anne ve baba hayatını kaybetti, iki çocuk ağır yaralandı
Aksaray-Konya yolunda kontrolden çıkarak yoldan savrulan otomobilin yaptığı kazada anne ve baba olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan iki çocuk hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Edinilen bilgilere göre, Aksaray-Konya karayolunda 50 AEG 167 plakalı otomobil, Aksaray istikametine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol dışına çıkarak savruldu. 

Anne ve baba olay yerinde hayatını kaybetti!

Kazanın ardından olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede araçta bulunan anne ve babanın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Çocukların durumu ağır!

Kazada yaralanan iki çocuk ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Çocukların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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