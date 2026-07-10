Aksaray-Konya yolundaki feci kazada ölü sayısı 3’e yükseldi! Anne ve oğuldan sonra baba da hayatını kaybetti
Aksaray'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Adem Gündüz (55) idaresindeki 50 AEG 167 plakalı hafif ticari araç, Aksaray-Konya kara yolu Yenikent Beldesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde araçta bulunan anne Çiğdem (52) ve oğlu Emircan Gündüz'ün (25) hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta bulunan baba Adem Gündüz ile oğlu Bedirhan Gündüz (18) yaralandı.
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Adem Gündüz müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralı Bedirhan Gündüz'ün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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