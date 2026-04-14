Akşehir’de üreticilere yem makinesi dağıtıldı

Konya’nın Akşehir ilçesinde üreticilere makine desteğinde bulunuldu.

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı desteğiyle, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen "Yem Üretiminde Mekanizasyon Projesi" kapsamında Reis Mahallesi'nde makine teslim töreni düzenlendi.

Akşehir Kaymakamı Mustafa Yiğit, devlet destekli projelerin üreticiler için önemli fırsatlar sunduğunu, tarımdan vazgeçmenin mümkün olmadığını vurguladı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Halil İbrahim Önder, projenin tarımsal üretimde verimliliği artıracağını, Reis Mahallesi'nin hayvancılık açısından Akşehir'in önemli merkezlerinden biri olduğunu ifade etti.

Önder, mahallede yaklaşık 1200 büyükbaş ve 600 küçükbaş hayvan bulunduğunu kaydetti.

Proje kapsamında Reis Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne toplam değeri 1 milyon 50 bin lira olan ve yüzde 70 hibeyle temin edilen üç makinenin teslim edildiğini aktaran Önder, bu yatırımla iş gücü ve zaman tasarrufu sağlanacağını, yem maliyetlerinin düşeceğini ve üretimde mekanizasyon seviyesinin yükseleceğini vurguladı.

Konuşmaların ardından "Yem Üretiminde Mekanizasyon Projesi" kapsamında temin edilen makineler üreticilere teslim edildi.

Törene, Akşehir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Abur, Akşehir Adalet Komisyonu Başkanı ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Burak Dinç, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Yıldıray Erdem, İlçe Emniyet Müdürü Beytullah Ekerbiçer, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Kalkan, İlçe Müftüsü Ahmet Müjdeci, Akşehir Orman Şefi Mehmet Korkmaz ve AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Muammer Sağlam ile çok sayıda üretici katıldı.

Kaynak: AA