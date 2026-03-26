GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

ANMEG’ten Konya Mobilyacılar Odası’na ziyaret

- Güncelleme Tarihi:

ANMEG Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özer, Mütevelli Nurettin Bay ve Kontv Haber Müdürü İbrahim Arıcı, 26 Ocak 2026 tarihinde gerçekleşen ve üyelerin büyük çoğunluğunun oyunu alarak yeniden başkanlığa seçilen Konya Mobilyacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Günbaş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Samimi bir havada gerçekleşen ziyarette Başkan Günbaş, odanın ürettiği proje ve faaliyetler hakkında heyete bilgi verdi. 

Günbaş, Türkiye'nin sektör odaları içerisinde en aktif ve en çok proje yapan odalar sıralamasında ilk sırada yer aldığına dikkat çekerek, gerçekleşen projeler ve eğitim kurslarıyla sektörün en önemli sorunlarından olan eleman arayışına çare olduklarını söyledi. 

Görev süresi boyunca yenilikçi, yön gösterici ve sürdürülebilir bir meslek kuruluşu anlayışını benimsediklerini ifade eden Günbaş, oda üyelerinin ürettikleri mal ve hizmetlerin kaliteli, ekonomik ve standartlara uygun şekilde tüketiciyle buluşması için çalışmalar yürüttüklerini belirtti. 

Günbaş, "AVUNCUK” ismiyle başlatılan ahşap oyuncak markasını da Türkiye'ye duyurarak bir marka haline getireceklerinin altını çizdi. Günbaş, okul yöneticilerimiz "AVUNCUK oyuncakların üretim aşaması, showroom bölümünü, ana okulu ve kreşlerdeki öğrencilerin kendi oyuncaklarını yapabilecekleri  eğitim merkezini de görme fırsatları bulduklarını belirtti.

Anadolu Medya Grup Vakfı Başkanı Ahmet Özer'de Konya Mobilyacılar Odası'nın yaptığı çalışmaları yakından takip ettiklerini belirterek sektöre önemli hizmetlerin kazandırıldığını yerinde görmüş olduklarını söyledi. Özer, Oda Başkanı Mehmet Günbaş'a çalışmalarında başarılar diledi.

Heyet daha sonra Oda bünyesinde faaliyet gösteren atölyeleri gezdi. 

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER