ANMEG’ten Konya Mobilyacılar Odası’na ziyaret

ANMEG Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özer, Mütevelli Nurettin Bay ve Kontv Haber Müdürü İbrahim Arıcı, 26 Ocak 2026 tarihinde gerçekleşen ve üyelerin büyük çoğunluğunun oyunu alarak yeniden başkanlığa seçilen Konya Mobilyacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Günbaş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Samimi bir havada gerçekleşen ziyarette Başkan Günbaş, odanın ürettiği proje ve faaliyetler hakkında heyete bilgi verdi.

Günbaş, Türkiye'nin sektör odaları içerisinde en aktif ve en çok proje yapan odalar sıralamasında ilk sırada yer aldığına dikkat çekerek, gerçekleşen projeler ve eğitim kurslarıyla sektörün en önemli sorunlarından olan eleman arayışına çare olduklarını söyledi.

Görev süresi boyunca yenilikçi, yön gösterici ve sürdürülebilir bir meslek kuruluşu anlayışını benimsediklerini ifade eden Günbaş, oda üyelerinin ürettikleri mal ve hizmetlerin kaliteli, ekonomik ve standartlara uygun şekilde tüketiciyle buluşması için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Günbaş, "AVUNCUK” ismiyle başlatılan ahşap oyuncak markasını da Türkiye'ye duyurarak bir marka haline getireceklerinin altını çizdi. Günbaş, okul yöneticilerimiz "AVUNCUK oyuncakların üretim aşaması, showroom bölümünü, ana okulu ve kreşlerdeki öğrencilerin kendi oyuncaklarını yapabilecekleri eğitim merkezini de görme fırsatları bulduklarını belirtti.

Anadolu Medya Grup Vakfı Başkanı Ahmet Özer'de Konya Mobilyacılar Odası'nın yaptığı çalışmaları yakından takip ettiklerini belirterek sektöre önemli hizmetlerin kazandırıldığını yerinde görmüş olduklarını söyledi. Özer, Oda Başkanı Mehmet Günbaş'a çalışmalarında başarılar diledi.

Heyet daha sonra Oda bünyesinde faaliyet gösteren atölyeleri gezdi.

