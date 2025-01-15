Anmeg Vakfı’ndan Doğan Çanta’ya ziyaret!

Kısa adı Anmeg olan Anadolu Medya Grup Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Özer, mütevelli İlker Özkan ve Nurettin Bay ile Mirajans Genel Müdürü Durmuş Yakıcı Konya’nın ulusal markası DGN Doğan Çanta Yönetim Kurulu Başkanı Talip Doğan’ı ziyaret etti. Ziyarette Doğan Çanta Yönetim Kurulu üyeleri Rıza Doğan ile Mustafa Doğan’da bulundu.

Doğan Çanta'nın Konya'nın ulusal yüzü olduğunu hatırlatan Anmeg Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Özer, Konya ile birlikte Türkiye'nin birçok ilinde vatandaşın hizmetinde olan Doğan Çanta'nın kendi geliştirdiği müşteri stratejisi ile farklı bir konsepte sahip olduğunu söyledi.

DGN Doğan Çanta Yönetim Kurulu Başkanı Talip Doğan, başta Kontv olmak üzere Anmeg Vakfına ait medya kuruluşlarının yöneticilerini misafir etmekten memnuniyet duyduklarını kaydetti.

"Kontv'de bir Konya markası''

DGN Doğan Çanta markası ile yaklaşık 40 yıl önce Konya'da başlayan serüvenlerinde bugün Türkiye geneline ulaşmanın ve hatta yaptıkları ihracat ile ili yurt dışında temsil etmenin kendilerinden ziyade bir Konya başarısı olduğunu belirten Doğan,

"Biz nasıl bir Konya markası isek Kontv'de bir Konya markası. Hep birlikte bu şehre, bu şehrin değerlerine hizmet ediyoruz. Birlik ve beraberlik bu şehrin doğasında var. Gittiğimiz her yerde sadece kendi markamızı değil aynı zamanda Konya'yı da temsil ettiğimizin bilincinde hareket ediyoruz.” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi