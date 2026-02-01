Antalya’daki otobüs kazasının acısı Konya’ya da düştü! Anne ve kızı yarın toprağa verilecek
- Güncelleme Tarihi:
Antalya’da meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden anne ve 16 yaşındaki kızının cenazeleri, memleketleri Konya’nın Derebucak ilçesine getirildi.
Tekirdağ'dan Antalya'ya giden 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, sabah saat 10.30 sıralarında Antalya'nın Döşemealtı ilçesi yakınlarında Kuzey Çevreyolu'nda virajı alamayarak devrildi.
9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 25 KİŞİ YARALANDI
Yan yatarak sürüklenen otobüse bariyerlerin saplandığı kazada 9 kişi hayatını kaybederken, 25 kişi de yaralandı.
KONYALI ANNE VE KIZI HAYATINI KAYBETTİ
Kazada hayatını kaybedenler arasında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki aile ziyaretinden ikamet ettikleri Alanya'ya dönmekte olan Zeynep Koçak (49) ile kızı Bilgenur Koçak'ın (16) da bulunduğu öğrenildi.
CENAZELERİ YARIN TOPRAĞA VERİLECEK
Anne ve kızının acı haberi, memleketleri Konya'nın Derebucak ilçesinde büyük üzüntüye neden oldu. Hayatını kaybeden anne ve kızının cenazelerinin Derebucak ilçesine bağlı Durak Mahallesi'ne getirildiği öğrenildi. Zeynep Koçak ve kızı Bilgenur Koçak'ın cenazelerinin yarın öğle namazını müteakip mahalle mezarlığında son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.
