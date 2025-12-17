ASRİAD Genel Merkez Başkanı Cemil Yıldız Şeb-i Arus programı için Konya’da

​ASRİAD Genel Merkez Başkanı Sayın Cemil Yıldız, Mevlâna Celaleddin Rûmî’nin 752. vuslat yıl dönümü dolayısıyla Konya’da düzenlenen Şeb-i Arus programına katılım sağladı. Konya’nın köklü manevi mirası içerisinde gerçekleşen program kapsamında, ASRİAD Konya Şube Başkanı Abdullah Karabağ ev sahipliğinde çeşitli temas ve ziyaretlerde bulunuldu.

Konya'nın sadece tarihi bir şehir değil, aynı zamanda derin bir medeniyet ve irfan merkezi olduğuna dikkat çeken ASRİAD Genel Merkez Başkanı Cemil Yıldız, Şeb-i Arus'un taşıdığı anlamın her yıl daha güçlü şekilde hissedildiğini ifade etti. Yıldız, yaptığı değerlendirmede, "Mevlâna Hazretleri'nin asırlardır insanlığa rehberlik eden hoşgörü, adalet ve hikmet anlayışı, bugün iş dünyasında da ahlaki duruşun ve güven esaslı ticaretin temelini oluşturmaktadır. ASRİAD olarak bizler, üretimi, istihdamı ve toplumsal sorumluluğu önceleyen bir anlayışla hareket ediyoruz” dedi.

Şeb-i Arus programlarının birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini vurgulayan Yıldız, "Bu topraklar, farklılıkların bir arada huzur içerisinde yaşadığı güçlü bir medeniyet birikimine sahiptir. Konya'da hissedilen manevi atmosfer, bizlere hem bireysel hem de kurumsal anlamda önemli sorumluluklar yüklemektedir” ifadelerini kullandı.

"Şeb-i Arus Konya'nın kimliğini oluşturan en önemli değerlerden biridir"

ASRİAD Konya Şube Başkanı Abdullah Karabağ ise yaptığı açıklamada, Asriad Genel Başkanı Cemil Yıldız'ı Konya'da ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Karabağ, "Şeb-i Arus, Konya'nın kimliğini oluşturan en önemli değerlerden biridir. Bu anlamlı program vesilesiyle Genel Başkanımızın şehrimizde bulunması, teşkilatımız açısından son derece kıymetlidir” dedi.

Karabağ ayrıca, ASRİAD Konya Şubesi olarak hem şehir ekonomisine hem de iş dünyasında etik ve sürdürülebilir yaklaşımların güçlenmesine katkı sunmaya devam ettiklerini belirterek, "Genel Merkezimizle uyum ve istişare içerisinde yürüttüğümüz çalışmaların, önümüzdeki süreçte daha da güçlenerek devam edeceğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Program kapsamında ASRİAD'ın milli ve manevi değerlere verdiği önem bir kez daha vurgulanırken, Şeb-i Arus'un evrensel mesajlarının günümüz dünyasına ışık tuttuğu ifade edildi. Ziyaret, karşılıklı iyi dilekler ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: Haber Merkezi