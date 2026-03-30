Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali İbrahim Akın başkanlığında gerçekleştirildi

Bekir Turan
İnternet editörü

- Güncelleme Tarihi:

Bağımlılıkla mücadele çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülmesi ve bağımlı bireylerin rehabilitasyonu ve toplumakazandırılması ile kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen BağımlılıklaMücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Valimiz İbrahim Akın başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü Konya Bölge Eğitim Araştırma Uygulama ve Simülasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantıya; Vali İbrahim Akın'ın yanı sıra İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, Vali Yardımcısı Bayram Gale, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Lütfü Boyalı, Meram Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan, İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, rektör yardımcıları, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kurul üyeleri katıldı.  

"Bağımlılık hem dünyada hem de ülkemizde öncelikli sorundur'' 

Toplantıda konuşan Valimiz İbrahim Akın, bağımlılığın hem dünyada hem de ülkemizde öncelikli sorun alanlarından biri olduğunu vurguladı.  Bağımlılık denildiğinde çoğunlukla madde bağımlılığının akla geldiğini belirten Vali Akın, günümüzde sigara, alkol, kumar ve teknoloji bağımlılığı gibi farklı bağımlılık türlerinin de önemli bir sorun teşkil ettiğine dikkat çekti.

Uyuşturucuyla mücadelede emniyet ve jandarma teşkilatının arzın önlenmesi noktasında büyük bir gayret gösterdiğini ifade eden Vali Akın, "Ancak talebin azaltılması en az arzla mücadele kadar önemlidir. Bu konu sadece güvenlik birimlerinin değil, aynı zamanda toplumun tüm kesimlerinin ve özellikle ailelerin aktif katılımını gerektiren toplumsal bir meseledir.” dedi. 

"Bağımlı bireylerle yapılacak istişareler yol gösterici olacaktır''

Gençlerin davranışsal bağımlılık ile sigara, alkol, kumar ve teknoloji bağımlılığı gibi zararlı alışkanlıklardan uzaklaştırılması ve bağımlı bireylerin yeniden topluma kazandırılması sürecinde rehabilitasyon çalışmalarının önemine değinen Vali Akın, bağımlı bireylerle yapılacak istişarelerin yol gösterici olacağını ifade etti.

Yapılan görüşmelerde, bağımlı bireylerin bulundukları ortamdan uzaklaştırılmasının tedavi sürecine olumlu katkı sağladığı yönünde geri bildirimler alındığını belirten Vali Akın, farklı illerde tedavi imkânlarının değerlendirilmesinin sürece katkı sağlayacağını dile getirdi.

Vali Akın ayrıca, önümüzdeki süreçte bağımlılıkla mücadele çalışmalarının ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde yürütüleceğini belirterek, tüm kurumların desteğinin bu mücadelede hayati önem taşıdığını vurguladı.

Kurumların hangi alanlarda katkı sağlayacağının belirlenerek koordinasyon içerisinde hareket edileceğini ifade etti. Toplantıda, bir önceki kurul toplantısında alınan kararlar değerlendirilirken, il düzeyinde oluşturulan Bağımlılıkla Mücadele İl Eylem Planı kapsamında yürütülen çalışmalar ele alındı.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bağımlılıkla mücadele faaliyetlerine ilişkin sunum yapılırken, İl Emniyet Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar hakkında da bilgilendirme sunumu yapıldı. Toplantı, bağımlılıkla daha etkin mücadele için alınması gereken tedbirler ve yapılacak çalışmalar konusunda katılımcıların görüş ve önerilerinin alınmasıyla sona erdi.

(Bekir Turan)

